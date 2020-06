Sánchez lanza el plan turístico de 4.262 millones sin medidas específicas para Canarias

No hay de momento plan turístico específico para Canarias por parte del Estado. Tampoco medidas singularizadas para las Islas en el marco del plan estatal presentado ayer con mucha pompa institucional en La Moncloa. Canarias tendrá que pelear por una aplicación de las medidas y ayudas contenidas en ese programa estatal de 4.262 millones, donde se reconozca la especial situación de debilidad en la que se encuentra el sector en las Islas tras tres meses de 'cero turístico', y las negras expectativas que aún se mantiene para la temporada alta del próximo invierno. Pese al esfuerzo que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez ha realizado para presentar este Plan de Impulso para el Sector Turístico post Covid 19, y tratar de aunar tras él a los distintos representantes de la principal industria española, el resultado, al menos teórico, deja muchas dudas sobre su capacidad para activar al sector. En Canarias y desde buena parte de sus principales actores.

El paquete de medidas se divide en cinco ejes -medidas higiénico-sanitarias que ofrezcan confianza al viajero y campañas de promoción de España como destino seguro, de apoyo empresarial, de mejora de la competitividad del sector, la creación de un observatorio de inteligencia turística y un programa de capacitación- y se encaja en el marco de una transición hacia un modelo económico más sostenible e inclusivo.

Al menos la mitad del montante es financiación y no gasto, pues 2.500 millones de euros están destinados a una línea de avales ICO para garantizar financiación y liquidez a las empresas. Se otorgará también un periodo de moratoria de 12 meses a aquellas operaciones financieras con garantía hipotecaria para inmuebles afectados por actividades turísticas, incluidos los alojamientos, "Se estima que estas moratorias ascienden a un total de hasta 731 millones de euros, correspondiente, aproximadamente, a un total de 12.800 empresas turísticas beneficiarias", asegura el documento. También se establece una moratoria en las cuotas de leasing de las guaguas del transporte discrecional.

"El turismo es un sector estratégico para España" destacó Sánchez en la presentación, subrayando la "integración social y territorial" que supone para el país, y para sus comunidades autónomas y municipios. "No sólo es un pilar de nuestra economía, no es una cosa de otros y para otros, es algo nuestro y forma parte de nuestra forma de ser", resaltó el presidente tras calificar el plan de "imprescindible y determinante" para la reactivación del sector tras la pandemia y en un nuevo horizonte de modernización y sostenibilidad del mismo.

El Gobierno de Canarias mantuvo ayer un tono prudente a la hora de valorar el documento presentado por Sánchez en un acto en el que, además de contar con la presencia de seis ministros, intervinieron representantes del sector, tanto del mundo sindical como empresarial, así como de otras administraciones públicas. Una de la participantes fue la consejera Yaiza Castilla que, pese al apoyo de fondo al documento, como "hoja de ruta fundamental y un paso necesario para reactivar el sector", sí reconoció luego que se trata de "un plan nacional que se desarrolla sobre la base de país" y "no territorializado", y que no contiene por tanto elementos de incidencia específica en Canarias.

"Habrá que esperar para ver cómo se reparten esos 4.262 millones de euros y estaremos muy pendiente porque fundamentalmente lo centran en líneas de financiación, en formación profesional, en la digitalización, en el turismo inteligente, y en promoción", afirmó Castilla subrayando la necesidad de "vigilar la letra pequeña".

La consejera reconoció que ante la ausencia de medidas más singularizadas para la Islas, habrá que "insistir". "Esperamos tener ese trato diferenciado por nuestra desventaja competitiva, por nuestra lejanía, por nuestro sobrecoste y por el peso del sector en nuestra economía", resaltó .



Bonificaciones aéreas



Sí es interesante para las Islas el paquete de ayudas de AENA a las aerolíneas a fin de incentivar la llegada del mayor número de viajeros posible desde fuera de España, aunque la partida reservada para este capítulo es únicamente de 25 millones.

El reparto se realizará en función de las operaciones programadas a partir de julio comparadas con las del año anterior, de manera que el próximo mes tendrán incentivos las aerolíneas que superen el 25 % , que en agosto lo hagan en un 30 % y en septiembre superen el 40 % respecto de su tráfico el año anterior. Los umbrales van creciendo mes a mes y estarán vigentes hasta marzo del 2021, justo un año después de declarada la pandemia.



Mejora de la competitividad



El plan recoge además ayudas por 859 millones para la mejora de la competitividad del sector, la mayor parte de ellas, 515 millones, a través de préstamos para proyectos que se desarrollen en empresas turísticas orientadas a acelerar la transformación de sus espacios y negocios. Asimismo, habrá una línea de préstamos de 216 millones con tipos de interés bonificados y largos plazos de carencia para financiar proyectos que promuevan la digitalización de empresas y destinos turísticos, de investigación y desarrollo, y de internacionalización.



Promoción



En el campo de la promoción, el plan contempla 38,1 millones de los que la mayor parte, 33,3, se destinarán a un plan hasta el 2024 para reactivar los principales países emisores.



Seguridad sanitaria



Durante su intervención en el acto, Yaiza Castilla resaltó la importancia de que este proceso de reactivación del sector se haga con las máximas garantías de seguridad sanitaria para turistas, trabajadores y residentes. "Es el momento de la responsabilidad y la seguridad. Tenemos que ser extremadamente responsables para no volver a escenarios sanitarios y epidemiológicos incompatibles con la actividad turística", afirmó la consejera, quien señaló además que "aunque no existe un modelo único y respetamos las decisiones de otras regiones y países, la vuelta progresiva a la actividad turística plena no solo es compatible con la seguridad sanitaria, sino que requiere que esta sea imperativa para alcanzar el éxito".

En este sentido, el plan estatal presentado ayer señala como uno de sus objetivos la recuperación de la confianza como "destino 360 º seguro" y para ello "debemos asegurarnos de que todos los eslabones de la cadena del sector incorporen medidas higienico-sanitarias específicas para cada uno de ellos". Se activan así 200.000 euros para la elaboración de un total de 21 guías de especificaciones para prever el contagio por el coronavirus, que incluyen medidas de desinfección, limpieza y distanciamiento social promovidas por el sector y validadas por las autoridades, creándose al efecto un distintivo que permita dar publicidad a los establecimientos que se comprometan a seguir la indicaciones de estas guías.

En relación con las pruebas test a los turistas, el plan destaca los proyectos piloto de apertura como el iniciado esta semana con turistas alemanes con destino a Baleares, pero sin referencia explícita a la realización de pruebas sanitarias en origen o destino. Amén del Archipiélago canario, el hecho es que las críticas al plan saltaron nada más concluido el acto y por algunos de los asistentes a la presentación celebrada en la Moncloa.

La demanda de la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE para el sector más allá de septiembre es la más repetida. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos (Cehat), Jorge Marichal, pide al Gobierno que recapacite al respecto o de lo contrario, afirma, va a haber "paro, hambre y cierre de empresas". Marichal, que también preside la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife Ashotel, subraya, que se felicita por el hecho de que el Gobierno de España haya puesto sobre la mesa un plan específico de ayudas al sector, pero advierte también de que hay "fallos". Echa en falta ver cómo se van a concretar las medidas anunciadas "negro sobre blanco" y que vienen a complementar las iniciadas al principio de la pandemia, como la autorización de los ERTE y las líneas ICO.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, insiste también en que el plan será papel mojado sin la prolongación de los ERTE por fuerza mayor hasta final de diciembre. Recuerda que la temporalidad turística del Archipiélago difiere con la de la Península y Baleares, por lo que reclama sensibilidad para una región que pelea por mantener en pie su principal sector. "Sería un desastre para la protección del sector de Canarias que no fuera así".

Por su parte, las agencias de viajes consideran que el plan "no atiende" a sus peticiones en materia de ayudas directas. El presidente de la patronal Ceav, Carlos Garrido, sostiene que estas son la única solución a la "injusticia e indefensión" que supone para el sector que se lo intente responsabilizar del incumplimiento de terceros. Y es que el cambio normativo obliga a las agencias de viajes a reembolsar todos los importes correspondientes a viajes cancelados por la Covid-19, aunque dichos importes no hayan sido devueltos por las compañías aéreas u otros proveedores.

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) considera que el plan mantiene "muchos flecos aún abiertos que, de no cerrarse adecuadamente, lo podrían llegar a invalidar".