Pedro Agustín del Castillo dimite como presidente de Binter

Binter comunica cambios en sus Órganos de Gobierno. Pedro Agustín del Castillo ha presentado, de forma voluntaria, su renuncia a continuar en el cargo de presidente y administrador de las empresas del sistema Binter, por razones de índole personal, al objeto de poder centrarse en sus empresas familiares y negocios propios. Le sustituirá como miembro del Consejo de Administración su hija, Susana del Castillo, quien, junto con los actuales Consejeros Fernando del Castillo y Miguel Escudero, representará los intereses de la familia.

Durante los dieciocho años que Pedro Agustín del Castillo ha ostentado la Presidencia de Binter, la compañía ha experimentado un significativo crecimiento, tanto en tamaño como en volumen y diversificación de sus negocios, alcanzando cotas de prestigio, solidez y excelencia empresarial que la han convertido en una de las empresas líderes y de referencia dentro del sector productivo canario.

El Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva de Binter, así como todos los empleados de las empresas del Sistema, le agradecen la gran contribución que ha tenido en su etapa como presidente del sistema Binter. Su labor continuará ligada a la compañía aportando, ahora desde fuera de los Órganos de Gobierno, su visión, amplia experiencia y conocimientos, para la mejora continua del negocio.

En próximos días, el Consejo de Administración se reunirá para designar a la persona que asumirá el cargo de presidente.



Susana del Castillo, nueva Consejera

Susana del Castillo Bello es directora de Private Equity e Inversiones Alternativas de Casticapital, S.L., desempeñando un papel activo en su grupo familiar, ocupándose de la realización de análisis financieros y de la gestión de inversiones en cartera. Además, es miembro del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank y forma parte del Consejo de Buen Gobierno Familiar de MdF Family Partners.

Obtuvo el Bachelor of Science en Management with International Business 2:1 en la Royal Holloway, University of London. Es Master en Management, del Instituto de Empresa, y posee un posgrado en Gestión de Patrimonios Familiares por la Universidad San Pablo CEU.

Con anterioridad ha trabajado en el Grupo Hotelero Room Mate Hotels, donde se responsabilizó de relevantes proyectos como la implantación del sistema SAP en los hoteles del Grupo o la ejecución de planes y métodos óptimos para la mejora de los procesos de compras. Inició su carrera profesional en el Departamento de Marketing de Mapfre Vida, donde desarrolló principalmente una labor de análisis de mercado.

Pertenece a los Consejos de Administración de diversas compañías como SILO - Science & Innovation Link Office, S.L.; Textil Textura; Moira Capital Desarrollo Beta y Moira Capital Desarrollo Iotha, SICC, S.A.