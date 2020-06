Las subvenciones al automóvil reducirán en 180 millones las pérdidas del sector

El Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Automoción que el Consejo de Ministros aprobó ayer supondrá un respiro para el sector en las Islas, totalmente paralizado desde el estado de alarma y que prevé una recuperación más lenta al del resto de España debido a la importancia que el rent a car tiene para la matriculación de nuevos vehículos y que se encuentra en punto muerto ante la falta de turistas en el Archipiélago. Las ayudas del Gobierno central a la compra de vehículos aminorarán entre ocho y diez puntos las pérdidas de esta industria, que aun así serán cuantiosas, según los cálculos de la Federación Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica). Hasta 180 millones podrían salvarse con el nuevo Plan Renove, lo que aliviaría la caída de la facturación, que debido a la crisis del coronavirus sólo llegará a la mitad del año anterior, cuando el sector movió 1.800 millones de euros.

Los casi tres meses de parón absoluto que ha dejado el estado de alarma han conllevado unas pérdidas en el sector que han superado con creces los 300 millones de euros. Y no sólo eso. Entre marzo y junio reinó la inactividad en los concesionarios canarios, por lo que el stock de coches sin vender alcanza las 12.000 unidades, según cuantifica el presidente de Fredica, Rafael Pombriego. Ante este exceso de vehículos sin vender, las marcas se han puesto manos a la obra y realizan importantes rebajas de precios y campañas promocionales para poder venderlos. A esto se suma que el sector del rent a car, en su continua búsqueda de solvencia, también coloca vehículos de ocasión en el mercado. "Nos encontramos por lo tanto con una gran oferta y una baja demanda porque todos buscan liquidez", explica Pombriego.

Más optimistas son las previsiones de Aconauto Canarias, la patronal formada por los concesionarios canarios que se marcharon de Fredica en enero de 2020. Uno de sus miembros más relevantes, Óliver Alonso, presidente y CEO de Domingo Alonso Group, asegura que el nuevo plan podría rebajar las pérdidas hasta entre diez y quince puntos, por lo que el descenso en la facturación bajaría del 45% al 30%. "El mes de junio ha empezado muy bien y las ayudas no van a hacer sino acelerar la recuperación, las perspectivas son buenas y el momento y la rapidez a la hora de aplicar este plan resultan muy acertados", asegura.

Con independencia del mayor o menor optimismo con el que se midan las previsiones, tanto Fredica como Aconauto coinciden en las bondades del plan anunciado por el Estado. Para Rafael Pombriego, se trata de una estrategia bastante ambiciosa, pues además de potenciar la inversión en I+D+i en el sector de la automación se apuesta por renovar el parque móvil en el amplio sentido de la palabra. De los 550 millones de euros, 250 millones se destinan a la tecnología neutral, es decir, que beneficia también a los coches de combustión, gasolina y gasoil -aunque limita la emisión de CO2 a los 120 gramos por kilómetro-.

En esta misma medida se centra Manuel Sánchez, presidente de Aconauto Canarias, que califica como "un hecho histórico" que se cuente con una serie de medidas pensadas a largo plazo y que además no apoyan exclusivamente a los vehículos eléctricos. "Esto ha sido una valentía por parte del Gobierno español respecto a otros países", asegura Sánchez, que recuerda las especificidades de las Islas a la hora de superar la crisis. Tanto Sánchez como Pombriego resaltan que la reacción canaria al plan será más lenta debido a la dependencia del sector del alquiler, que según los datos de Fredica supone el 40% del total de la facturación. "Hasta que aeropuertos y hoteles no se pongan a pleno rendimiento será complicado ver los resultados, pues además muchos residentes cuyo empleo depende del motor económico se encuentran afectados por un ERTE y a la espera de recuperar su trabajo", recuerda Sánchez. Para Pombriego, las ayudas son necesarias porque "el automóvil es un producto caro, que requiere financiación y no es una prioridad para las familias ni para las empresas".

Con el plan ya aprobado, el sector del automóvil todavía está pendiente de que se resuelvan las dudas existentes sobre la tramitación de las ayudas, entre ellas si los concesionarios adelantarán el dinero, cómo se cobrará y cuándo, entre otros aspectos. Será el decreto que se aprobará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el que articule el funcionamiento del sistema sobre el que ya han pedido información tanto empresas como particulares.