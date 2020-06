Los hoteleros piden ERTE flexibles y bonificaciones aéreas para sobrevivir

Mensaje de enorme preocupación por parte del sector hotelero sobre el futuro de sus empresas por la incertidumbre que todavía pesa sobre la actividad de los próximos meses, y por las lagunas que a su juicio contienen las medidas aprobadas por el Gobierno central para paliar el cierre hotelero desde el inicio de la pandemia de Covid 19. Durante su intervención en el grupo de trabajo de Reactivación Económica en el Congreso, los representantes del sector reclamaron medidas mucho más incisivas y duraderas de ayudas para garantizar la "supervivencia" de las empresas y del empleo que generan, y aseguraron que España está "por debajo" de lo aprobado por otros países europeos en políticas de apoyo al sector pese a su mayor peso porcentual en términos de riqueza y empleo.

Los dos representantes del turismo que ayer comparecieron en el Congreso, en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social sobre la reactivación económica del país tras el parón por la emergencia sanitaria, Jorge Marichal, presidente de Ashotel y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), y Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, mostraron especial preocupación por la propuesta que el Gobierno quiere llevar hoy al Consejo de Ministros sobre la extensión de los ERTE, y en la que se rechaza su prolongación más allá del 30 de septiembre sin bien debería contemplar una excepción para Canarias, según se acordó con CC. Advirtieron en este sentido que la viabilidad de muchas empresas del sector dependerá de su capacidad para incorporar a sus trabajadores de forma paulatina y condicionada a la evolución de la pandemia y al comportamiento de la demandas.

"Estamos en una etapa crucial de la negociación de los ERTE, el criterio de flexibilidad tiene que estar sobre la mesa para salvaguardar las empresas y el empleo", afirmó Marichal, para quien "los ERTE deberían prolongarse de una manera mucho más clara, deberían ser ERTE flexibles y se deberían exonerar no a los empleados que entren a trabajar, como pretende el Gobierno, sino crear un red de seguridad para aquellos empleados que no van a poder trabajar". Insistió en que "se tiene que incentivar y dar cobertura a la gente que va a tener problemas", y en que "al que va a trabajar no hace falta que le exonere de nada, somos profesionales, y cuando abrimos sabemos las consecuencias que podemos tener". "Hay que ser valientes pero no suicidas, por eso ante esta situación debemos tener esa maya de seguridad que pueda hacer que las empresas que tengan que volver atrás por un nuevo foco de la epidemia, o porque la demanda no responde a las expectativas, no suponga la quiebra y la desaparición", aseguró el empresario tinerfeño

Marichal lanzó varias advertencias a los diputados sobre los riesgos de no dar la respuesta adecuada al sector turístico sobre el mantenimiento de los expedientes temporales. "O tomamos la conciencia de que los empresarios queremos trabajar o estamos perdidos. Queremos trabajar, pero no queremos suicidarnos y los ERTE por fuerza mayor se tienen que prolongar hasta final de año porquelal fuerza mayor sigue existiendo durante muchos meses", insistió. "O tomamos medidas claras con respecto a la sector turístico en este país, o vamos a tener un otoño que vamos a acordar de las advertencias que estamos haciendo. Vamos a perder la temporada de verano, y en Canarias perderemos también nuestra temporada de invierno".

El representante empresarial también reclamó, entre otras medidas, la carencia automática de las operaciones hipotecarias del sector para poder garantizar la liquidez de las empresas. "Con eso conseguiríamos que esa salidas de tesorería en unos momentos tan inhóspitos no fueran dedicadas a cubrir deudas por los préstamos hipotecarios, sino que se pudieran prolongar esos préstamos para devolverlos en una situación más tranquila", reclamó. También demandó una línea de crédito oficial a las empresas para cubrir el crédito que reclaman los turoperadores para las reservas de los próximos meses pese a la deuda que estos mismos operadores tienen contraída con los hoteles por el primer trimestre del año, que no abonaron tras declararse la pandemia y el posterior cierre de los establecimientos.



Bonificaciones aéreas



Junto a la desgravación de gastos a los servicios turísticos de las familias españolas en la Renta del 2020 para dinamizar el turismo nacional, Marichal pidió bonificaciones al transporte aéreo para que este sector pueda superar la crisis que le afecta y con ellos activar las conexiones con los mercados internacionales. "Estamos viendo cómo están cayendo compañías aéreas, y las que siguen activas van a programar un 20 o un 30 % de la capacidad que tenían el año pasado y les será muy complicado sobrevivir", aseguró el empresario, quien resaltó que "viendo que muchos países están saliendo al rescate de sus banderas, esto quiere decir que la crisis del sector aéreo es preocupante y por eso tenemos que tener un gran guiño con bonificaciones y ayudas al sector aéreo".

Otras de la medidas que el presidente de la CEHAT pidió en el Congreso es la posibilidad de que las empresas no paguen el IVA o en IGIC en el caso de Canarias de las facturas que no han podido cobrar. "No solo tenemos facturas sin cobrar, sino que además hemos tenido que liquidar la parte impositiva de esa factura. Deberían cambiar esa normativa que es totalmente injusta, resaltó.

Juan Molas, por su parte, arremetió durante su intervención contra el "espectáculo bochornoso y lamentable" que a su juicio están dando los políticos en medio de la "mayor crisis económica que está viviendo el país", y también acusó al Gobierno central de no asumir las medidas que el sector necesita, y que están "muy por debajo" de las que han adoptado otros países de nuestro entorno y competidores como destinos.