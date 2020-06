CC y Fepeco reclaman la agilización de la obra pública y privada

Coalición Canaria y la federación de entidades de la construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) concidieron hoy en demandas mayor agilidad a las administraciones para activar un sector que "será fundamental para la recuperación y genera mucha economía", indicó Fernando Clavijo, senador nacionalista por la Comunidad Autónoma y expresidente del Gobierno regional. Para reducir trámites y simplificar las gestiones administrativas, CC ha propuesto al actual Ejecutivo que apruebe un decreto ley -algo que puede hacer "rápidamente"- para que las licencias sean sustituidas por actos comunicados, una fórmula que ya Clavijo puso en marcha durante su etapa como concejal de Urbanismo de La Laguna y que, a su juicio, resultó "revolucionaria".

El expresidente de Canarias -que se reunió, junto a Rosa Dávila, con el máximo dirigente de Fepeco, Óscar Izquierdo- recordó que su formación fue la primera en presentar un conjunto de medidas para la reactivación de la economía isleña tras el impacto de la epidemia de Covid-19. Esta iniciativa contempla varias exigencias al Gobierno central: que las administraciones del Archipiélago puedan utilizar los recursos del superávit o de los remanentes de tesorería, que el Estado elabore un plan específico de recuperación para la Comunidad Autónoma y que se pongan a disposición de esta los recursos de la sentencia del convenio de carreteras. También prevé la agilización de la obra pública y de la inversión privada -en rehabilitación de hoteles y construcción y reforma de viviendas, entre otras actuaciones- mediante mecanismos administrativos más sencillos. Todas estas medidas, aseguró Fernando Clavijo, "significarían desbloquear cientos de millones de euros" y algunas de ellas se podrían poner en marcha de forma "inmediata".

Sobre la revisión de la Ley del Suelo que prepara el Gobierno autonómico, CC no ha sido informada de qué aspectos serán modificados, pero Clavijo dejó claro que este proceso puede durar meses -"un tiempo que no se puede perder"-, mientras que la tramitación de un decreto ley en el Parlamento, similar a los ya aprobados, podría hacerse en cuestión de semanas.

Precisamente en relación a la Ley del Suelo -de la que Clavijo es "el padre de la criatura"-, el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, lamentó que "se ha quedado en la puerta de los ayuntamientos", por lo que en los tres años que lleva en vigor "no ha funcionado como sería deseable", dijo.

Según los constructores de la provincia occidental, el "obstruccionismo" de las administraciones -y, en concreto, de las municipales- es "el primer problema" de la economía canaria. Para resolverlo, la federación entiende que las declaraciones responsables o las comunicaciones pueden funcionar como "un instrumento rápido y efectivo" y que da "seguridad jurídica" a las empresas. "Hemos pedido a Fernando Clavijo que nos ayude y acabar así como el frentismo político", señaló Izquierdo.