Reyes Maroto se abre a los PCR si hay acuerdos recíprocos con otros países

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mostró ayer "abierta" a la posibilidad de hacer pruebas PCR a turistas en origen y a la llegada a las Islas como medida de seguridad sanitaria y garantía de hacer de Canarias un destino turístico seguro y poder así relanzar la actividad del sector a corto y medio plazo. Aunque recordó que "no hay consenso" sobre esta medida, y apeló a las recomendaciones y protocolos que está estableciendo la UE y, más en concreto, la Agencia de Seguridad Aérea y el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades, también se mostró dispuesta a implantarla. "La aplicación de estos protocolos en el marco de la UE no significa que el Gobierno no esté abierto a todas las propuestas que, tanto en el ámbito comunitario como en el de las comunidades autónomas, se nos planteen". En el caso de Canarias, concretó, "teniendo en cuenta su alta dependencia del turismo internacional, necesitamos acuerdos de reciprocidad para que esta medida se pueda aplicar".

La ministra se mostró ayer partidaria de abrir esa puerta como elemento dinamizador de la industria lo antes posible, y aseguró que espera establecer "en los próximos días" los primeros corredores con Canarias al igual que ya se ha hecho con Baleares y cuyas primeras llegadas de turistas internacionales se esperan para la próxima semana. La posición de la ministra, expresada ayer en el Congreso durante la respuesta a una interpelación del diputado de NC, Pedro Quevedo, parecía contrastar en un primer momento tanto con la mostrada por la consejera de Turismo del Gobierno regional, Yaiza Castilla, como con la de los líderes empresariales canarios del sector, que consideran prematura esa opción y con un alto riesgo de que posibles rebrotes de la pandemia en verano perjudiquen seriamente la temporada alta a partir de octubre.

Maroto dijo en concreto que "estamos trabajando con el Gobierno de Canarias en implementar estas medidas y en poder aprobar muy pronto distintos corredores turísticos seguros, como ya lo hemos hecho el lunes con Baleares y esperamos poder anunciar en los próximos días que también en Canarias podamos abrir esos corredores para que puedan venir los turistas cuantos antes". La ministra sostuvo que "para nosotros es crucial en este momento la reactivación del sector", y puso como elemento a favor de abrir esta dinámica también en las Islas el hecho de que sea un territorio "en una situación de control de la pandemia".

Posteriormente a este anuncio y ante la insistencia de Quevedo en que se pronunciara sobre las pruebas PCR a los turistas, la ministra se abrió a estudiar lo que reclama también el Gobierno de Canarias y las patronales turísticas, es decir, que en esos corredores de seguridad para la llegada de turistas a corto plazo se puedan llevar a cabo test en los países que son mercados tradicionales de Canarias.

La ministra afirmó que "el turismo en una prioridad en la agenda del Gobierno" y que "desde hace tres meses estamos aprobando y aplicando una serie de medidas para que el impacto de la Covid -19 sea el menor posible y para que la reactivación del turismo sea haga lo antes posible con garantías de seguridad". "Somos muy conscientes de la situación en la que se encuentra Canarias y por eso hemos actuado", dijo la ministra.