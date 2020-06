César Sar invita a redescubrir Canarias en nuestras vacaciones

Vídeo de la campaña 'Come Cerca, Comparte cerca, Viaja cerca'.

El director y creador del programa de televisión El Turista, César Sar, viajero empedernido que ha dado la vuelta al mundo dos veces, ha lanzado una campaña en sus redes sociales en la que recomienda que en estas vacaciones "nos quedemos cerca"; que volvamos a descubrir nuestros rincones naturales, nuestros pueblos y ciudades; que degustemos nuestra gastronomía tan variada, rica y saludable, y que compartamos nuestras experiencias aquí cerca, en España, en las Islas Canarias.

De esta manera, César Sar ha editado un vídeo en sus redes sociales que se ha hecho viral y que, además de mostrar maravillosas escenas de sus viajes alrededor de todo el mundo, nos motiva a que descubramos de nuevo nuestro Archipiélago porque, como él mismo dice: "Los viajes no se cuentan en kilómetros, se miden en experiencias".

"Sé que muchos están planificando sus vacaciones y siempre me gusta recordar que los viajes no se miden en kilómetros, se miden en experiencias y vivimos en un lugar magnífico y repleto de opciones impresionantes. Así que tras dar dos vueltas al mundo les propongo: Come Cerca, Comparte Cerca, Viaja Cerca. Si compartes esta idea pásalo, redescubramos lo nuestro", concluye César Sar.