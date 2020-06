Canarias abre la puerta a costear los primeros test a los turistas

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha abierto la puerta este jueves a que el Ejecutivo autonómico cubra el coste de los test en origen a los turistas que visiten las islas, al menos en una primera fase, para garantizar la reapertura de la actividad.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que el coste sería asumible y se acometería a modo de "promoción" del archipiélago como un destino sanitario seguro, aunque no oculta que "lo ideal" es que el turista venga a Canarias con el test ya realizado en origen.

"Es más barato financiar test que financiar desempleo", ha comentado citando al consejero de Turismo de Madeira, otro archipiélago RUP con el que se ha alcanzado un acuerdo para realizar un 'corredor verde' de pasajeros entre territorios.

Pérez ha comentado que tras esta primera fase de arrancada del subsector turístico el coste de los test ya se debería empezar a repartir entre los propios turistas, la industria hotelera o las propias aerolínes.

Ha señalado que aún varias semanas para perfilar estos protocolos dado que la apertura de los vuelos internacionales no será hasta julio y está convencido de que los turistas deben llegar a las islas con algún tipo de "información sanitaria" y que acrediten que "no están contagiados".

El consejero ha incidido en que los test en el turismo son "objeto de polémica" en toda Europa porque no se puede "obligar" a los viajeros y la clave reside en como financiarlos.

"Si hay que incentivar hacer test, lo haremos, aunque el objetivo es que vengan con el test hecho", ha destacado, subrayando que Canarias también necesitará algún tipo de campaña o iniciativa donde se ponga de relieve su "seguridad sanitaria" como destino turístico.

Pérez ha apuntado que "hay países que tienen interés en recuperar la conexión con Canarias" aunque la cuarentena que haya dictado el Estado sea un "obstáculo" que en todo caso, "desaparecerá en algunas semanas", al tiempo que remarcó que hay aerolíneas "deseosas" de volver y grupos empresariales que quieren financiar proyectos o incluso impulsar nuevas compañías. "Habrá que ver cuáles se mantienen y en qué posición", ha señalado.