Los empresarios reclaman al Gobierno canario más contundencia ante el Estado

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife animó ayer al Gobierno regional a ser "muy firme" con el Estado a la hora de exigir medidas que mitiguen los efectos de la crisis económica y social desencadenada por la epidemia del nuevo coronavirus y por las estrictas medidas adoptadas para frenar su expansión. El presidente de la entidad, Santiago Sesé, advirtió de que Canarias tiene instrumentos para conseguir una protección singular frente a una situación ante la que también es especialmente vulnerable: el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la condición ultraperiférica del Archipiélago. "Defendamos y desarrollemos el REF y seamos más contundentes", aconsejó Sesé, quien acusó de "cicatero" al Estado a la hora de atender las reivindicaciones de las Islas.

Acompañado de la directora general de la Cámara, Lola Pérez, y del director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, Sesé presentó el Boletín de Situación Económica del primer trimestre de este año, que la entidad cameral elabora con el patrocinio del banco. El informe muestra cómo, después de dos meses "positivos" y con una tendencia a la estabilización, la economía canaria "descarriló" abruptamente en apenas quince días, los últimos de marzo. Las previsiones sobre lo que resta de ejercicio son inciertas -"hay muy poca visibilidad", en palabras de Fuertes-, pero la Cámara calcula que, si no se toman medidas "de aplicación inmediata", el producto interior bruto (PIB) puede caer un 20% y el paro superar el 35%, algo que ni siquiera sucedió con la crisis de 2008. Según el estudio, el segundo trimestre será el peor, mientras que la actividad comenzará a remontar en el tercero y, especialmente, en el cuarto.

La rapidez con que se produzca la recuperación dependerá, para la Cámara, de que se actúe a tiempo y de una pronta reactivación de la conectividad aérea. En el marco del REF, la organización sostiene que es posible poner en marcha medidas específicas para Canarias con las que tratar de mantener el tejido empresarial y el empleo, como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, que ya ha planteado al presidente del Gobierno autonómico. "Es una medida transversal, que beneficia a quienes crean empleo y previene la economía sumergida", argumentó Sesé, quien remarcó que Ceuta y Melilla y las regiones ultraperiféricas (RUP) disfrutan de bonificaciones similares.

De la condición ultraperiférica del Archipiélago, añadió el presidente de la Cámara, pueden derivarse otros beneficios e, incluso, transferencias directas para "los sectores económicos más perjudicados". Asimismo, Sesé considera "fundamental" destinar bonificaciones a las aerolíneas para que "volar a Canarias sea atractivo", así como intensificar las negociaciones con los turoperadores, rebajar las tasas aeroportuarias y diseñar y poner en práctica "protocolos armonizados" entre países de la Unión Europea y también con el Reino Unido. La intención del Gobierno de España de que el turismo internacional se reinicie a partir de julio supone, para la entidad cameral, "un movimiento muy positivo".



Un "agravio comparativo"



En el capítulo de las conversaciones con el Ejecutivo central, Sesé lamentó que este haya sido "cicatero" al no haber autorizado aún que Canarias pueda usar su superávit y aumentar sus niveles de endeudamiento para hacer frente a la crisis. Entre tanto, precisó, en el Congreso se ha pactado para que País Vasco y Navarra puedan flexibilizar sus normas fiscales. "Es un agravio comparativo", denunció. La Cámara coincide en la necesidad de prolongar hasta el 31 de diciembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en que sean "flexibles y progresivos", de manera que permitan a las empresas ir incorporando a los trabajadores a medida que se recupera su actividad. Lo que no ayuda, en su opinión, es dar "pasos atrás", como el acuerdo, luego matizado, de derogar en su integridad la reforma laboral de 2012. "Anuncios como ese generan incertidumbre, que es letal en unos momentos como estos, no ayudan a crear confianza, que es lo que necesitamos, y comprometen las posibilidades de nuestro país de conseguir el apoyo de las instituciones comunitarias e internacionales, que lo que piden, precisamente, son reformas", argumentó Santiago Sesé.

Los fondos adicionales que se capten a través de todas las vías posibles -ayudas directas o recurso al superávit y el endeudamiento- deben en parte dirigirse, a juicio de la Cámara, a la inversión productiva. "La inversión pública tiene que ser la locomotora que mueva al resto de la economía", expuso Sesé.

El Boletín de Situación Económica confirma la caída experimentada por la economía canaria durante el primer trimestre del año que, con todo, es solo el preludio de la que se avecina en el segundo. El impacto de la crisis era ya patente en el mercado laboral, aunque los datos del informe no recogen todavía la magnitud del declive. Una parte de los trabajadores que perdieron su empleo han pasado a ser considerados población inactiva, con lo que no computan como parados, como tampoco lo hacen los asalariados inmersos en un ERTE. Si ambos colectivos, junto a los autónomos que cobran la ayuda por cese de actividad, fueran incluidos en la cifra de desempleo, esta superaría los 384.000 parados que se contabilizaron en 2013, durante el peor momento de la anterior crisis.

El consumo privado registró un desplome "histórico" en el primer trimestre, tal y como reflejan indicadores como las ventas del comercio minorista , que retrocedieron un 6,3% -su mayor caída en siete años-, y la matriculación de vehículos, que en el conjunto de los tres meses bajó casi un 50% en relación al periodo comprendido entre octubre y diciembre.

El número de turistas extranjeros llegados al Archipiélago durante el primer trimestre del año asciende a 2.731.780, un 25,7% menos que en el mismo periodo de 2019. Del mismo modo el gasto turístico total, fue en el primer trimestre en Canarias un 25,8% inferior al de hace un año, a pesar de lo cual el gasto medio diario por turista creció un 6%, una señal de que el objetivo de mejorar la rentabilidad del sector mediante un turismo de excelencia "se estaba alcanzando", indicó Lola Pérez, quien presentó los resultados del estudio.

Es muy difícil encontrar un dato positivo en el informe -solo el aumento de la compraventa de vivienda-, pero la Cámara cree que una rápida reacción puede evitar que los efectos de la crisis se conviertan en estructurales.