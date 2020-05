Pérez contradice a Torres y no ve motivos para prorrogar a fin de año los ERTE turísticos

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, aseguró ayer que se pedirá la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para el sector turístico "si es necesario", no de una manera automática. "No se puede dar por sentado que los trabajadores del sector turístico van a estar en el desempleo hasta el 31 de diciembre", indicó Pérez en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. "A mí me gustaría pensar que a fin de año no vamos a estar en una situación como la de ahora y no veo motivos económicos y sociales para que los empleados de la industria turística estén sin trabajar hasta final de año", explicó Pérez, también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de titular interino de Sanidad.

Pérez dio esta opinión a título personal pero contradice la petición de empresarios y sindicatos de que los ERTE duren al menos hasta final de año y los esfuerzos del presidente Ángel Víctor Torres y las consejeras de Economía, Elena Máñez, y de Turismo, Yaiza Castilla, para negociar esta iniciativa con el Gobierno central. De hecho, el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reactivar el sector de las Islas y a prorrogar los ERTE en la línea de lo que demandan los agentes sociales y económicos de las Islas. La temporada alta se inicia en octubre pero los empresarios no ven que la reactivación se consolide al menos hasta fin de año o principios de 2021.

También a hoteles

En este sentido, Julio Pérez negó que el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Pérez, haya dicho que los ERTE se ampliarán hasta el 31 de diciembre sino que "lleguen hasta cuando sean necesarios". El portavoz del Ejecutivo confió en que la mejora de la actividad económica a medida que vaya avanzando la desescalada también llegue a los hoteles y al turismo, de tal forma que los establecimientos puedan ir abriendo de forma progresiva a medida que se vayan aplicando los protocolos de seguridad y reactivándose la conectividad con los países emisores de turistas. Por eso Pérez se negó a situarse en un escenario de "catástrofe" que prolongue el parón en el sector hasta el 31 de diciembre.

El portavoz del Gobierno de Canarias comentó que hay que prever el escenario económico derivado de la pandemia pero rechaza situarse en una "catástrofe" porque "a lo mejor dentro de dos meses se puede empezar a recuperar el turismo, pues algunos países de la UE van a empezar a eliminar las restricciones a los viajes el 15 de junio".