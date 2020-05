CC arranca a Sánchez más garantías a los ERTE turísticos a cambio de otro sí a la alarma

El Gobierno central volverá a superar hoy una votación crítica para una nueva prórroga del estado de alarma que le permita gestionar el periodo de desescalada de la crisis sanitaria por el Covid-19, pero para ello se ha visto obligado a renunciar al periodo de aplicación de más de un mes que pretendía, en concreto hasta el 27 de junio. El rechazo de algunos grupos parlamentarios a un plazo tan largo, más del doble de las dos semanas con que se prorrogaba hasta ahora, lleva al Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar sus intenciones y restringirlo de nuevo a los quince días con que alargó en las cinco veces anteriores. Sánchez pactó con Cs esta limitación de la duración de la prórroga, hasta el 7 de junio, además de otras medidas, y se garantiza el 'sí' de los 10 diputados de la formación naranja.

Para ampliar los apoyos, el Ejecutivo mantendrá negociaciones hasta última hora con otras formaciones como ERC y el PNV. Los dos partidos nacionalistas canarios con presencia en el Congreso, CC y NC, mostraron ayer posiciones muy distintas aunque no en los términos que cabría esperar de cada uno de ellos, pues mientras la primera garantizó su apoyo tras lograr reforzar el compromiso del Gobierno para extender la duración de los ERTE turísticos en Canarias hasta la recuperación del sector, la formación que lidera Román Rodríguez, a su vez vicepresidente de Canarias y aliado del PSOE en el Ejecutivo regional, lo condicionó a la respuesta que el propio Sánchez dé hoy en el pleno a las exigencias sobre el tratamiento de la crisis en las Islas.

Con estos números sobre la mesa, Sánchez parece estar en disposición de superar una vez más in extremis y cada vez haciendo mas concesiones, una de las votaciones en serio riesgo de perderla. Hasta última hora de la tarde tenía garantizados171 síes de PSOE, UP, Cs, MásMadrid, Compromís, CC, PRC y Teruel Existe, con los que superar los 166 que pudieran sumar PP, VOX, JxCat, CUP y N+ incluso en el caso de que a este bloque se sumaran finalmente los 13 votos de ERC si fracasara la negociación con esta formación.



Compromiso de Díaz



A estas alturas de la crisis, con la emergencia sanitaria controlada y en plena aplicación paulatina, por fases y asimétrica de la desescalada, el Gobierno no se puede permitir perder su primera votación en el Congreso porque supondría un golpe político muy fuerte, y un cuestionamiento de toda su estrategia de viaje hacia la nueva normalidad con la que intentar recuperar la vida ciudadana y, sobre todo, la actividad económica. Por todo ello, ha buscado el acuerdo que más al alcance de la mano tenía que es el de la mayoría con el que ya logró la anterior prórroga.

En las múltiples negociaciones emprendidas por el Ejecutivo y por el propio PSOE para sumar apoyos se ha vuelto a tomar en consideración los votos de Ana Oramas (CC), y de Pedro Quevedo (NC), que hasta ahora siempre han apoyado las prórrogas pero que en la última ocasión ya mostraron síntomas de que lo supeditarían de una forma directa y clara a determinados medidas para las Islas. CC, de hecho, anunció una abstención que luego corregiría tras lograr un primer compromiso del Gobierno para la extensión de los ERTE turísticos hasta finales de año y, llegado el caso, hasta la recuperación de la plena actividad del sector, que no se producirá hasta que no se abran los aeropuertos y se restablezcan las conexiones aéreas con los países emisores de turistas.

La formación nacionalista exigía ahora una mayor concreción de ese acuerdo, algo que han estado negociando durante los últimos días a distintos niveles. Ayer se materializó y quedó expresado en la respuesta que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, dio por la tarde en el Senado a una pregunta del senador de CC, Fernando Clavijo. Díaz, tras agradecer la "contribución" de Coalición a sostener el mecanismo que "está ayudando a los trabajadores y a las empresas", aseguró que "tenemos un acuerdo con ustedes que vamos a cumplir, igual que hicimos un acuerdo en el mismo sentido con el Gobierno de Canarias". "Tenga usted la garantía de que el Gobierno de España actuará con prontitud".

La ministra aseguró que el Gobierno "es consciente" de lo que significa el turismo en Canarias en términos de riqueza y empleo (35 % y 40 % respectivamente, admitió), y de que "no es un turismo estacional, sino que forma parte de la esencia económica de la comunidad autónoma", resaltando que el Ejecutivo "está involucrado en atender a todas aquellas que tengan singularidades" y que Canarias la tiene por su condición de territorio ultraperiférico.

Díaz recalcó su "compromiso" no solo con desvincular los ERTE del estado de alarma, sino también tener en cuenta que mientras el espacio aéreo no se abra para Canarias, no habrá recuperación del sector así como la solucitud de Coalición de que se atenderá la petición de las patronales y sindicatos mayoritarios de las Islas para que la ampliación de los expedientes de regulación temproral de empleo se extienda a todos los sectores relacionados con el turístico. "En breves días nos pondremos a trabajar para materializar el acuerdo", dijo la ministra antes de concluir resaltando que para el Gobierno "Canarias no solo no va a quedar atrás, sino que será [un objetivo] principal".

Clavijo aseguró que, con las respuesta de la ministra, "respiran con alivio más de 120.000 familias de Canarias", y dijo que "el hecho de que se prolonguen los ERTE hasta que se recupere la normalidad del sector es la diferencia entre la desesperación económica y social, o respirar con esperanza".

"Quedan duros años por delante para recuperar la normalidad y es importantísimo que nuestro principal sector económico pueda ir recuperándose y que los ERTE tengan flexibilidad". Clavijo consideró positivo que al acuerdo "se sume" el Gobierno de Canarias y pidió que "se puedan tener cuanto antes esas reuniones de trabajo y que se formalice en el Consejo de Ministros".



NC exige concretar



Esta sintonía mostrada ayer entre el Ejecutivo central y CC contrasta con los recelos con los que NC está llevando a cabo la negociación para el apoyo al estado de alarma. Pedro Quevedo asegura que la reunión de la semana pasada con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un "primer paso" de la bilateralidad entre Canarias y el Estado que exige NC para acordar las medidas con las que afrontar la crisis en las Islas, pero que "eso tiene que evolucionar e ir concretándose en acuerdos". "Necesitamos un compromiso urgente en una reunión con el Gobierno central con carácter ejecutivo y que todo esto quede claro", afirmó. Su voto hoy, entre el 'sí' y la abstención, estará condicionado a la respuesta que le dé el propio Sánchez durante el debate en el Congreso.

De hecho, NC difundió por la yarde de ayer un comunicado en tono muy exigente y expresando su actual malestar, en el que insiste es los mismos argumentos y reclamaciones al Ejecutivo central. Esta formación nacionalista canaria señala que "supeditará" su voto a que Sánchez confirme que habrá un plan específico para recuperar la actividad turística, con incentivos a las líneas aéreas y a la promoción; a la prórroga de los ERTE a las empresas afectadas por el parón en el sector; a la autorización del uso del superávit; y a una mayor capacidad de endeudamiento, hasta una cantidad estimada de 1.547 millones de euros.