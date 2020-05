Un 10% de trabajadores de los ERTE no han cobrado aún la paga del desempleo

Alrededor de un 10% de los trabajadores afectados en Canarias por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) provocados por el Covid-19 aún no han cobrado la prestación por desempleo que les corresponde, pese a estar sin trabajo desde marzo. Los graduados sociales y asesores laborales advierten de este volumen de personas que, a día de hoy, no tienen reconocida la ayuda del Estado por errores de diverso tipo o también aquellos que han cobrado menos de lo que les corresponde por fallos en sus datos personales. Canarias es la quinta comunidad autónoma con mayor número de trabajadores acogidos a ERTE según los últimos datos oficiales -231.537 personas- por lo que el tapón del Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) y los errores del sistema están afectando a más de 20.000 trabajadores en las Islas.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, José Ramón Dámaso, cuestiona que los errores detectados en la transmisión de los datos de las empresas al Sepe hayan provocado retrasos que han terminado por dejar sin prestación a varios miles de trabajadores en las Islas. Se trata de números de teléfono, números de las cuentas corrientes de los bancos o errores en los datos personales de los afectados. "Los profesionales hemos estado sometidos a mucha presión para agilizar la transmisión de los datos de las plantillas y cambiar las reglas del juego no es lo más adecuado en una situación como esta", asevera Dámaso Artiles.

No solo se trata de demoras en los trámites por estos fallos que han impedido a muchos trabajadores no cobrar la prestación en tiempo y forma, sino de errores en los datos personales que suponen que el afectado por el ERTE no cobre lo que le corresponde ya que, por ejemplo, a muchos no se les ha incluido los hijos, lo que supondría más cuantía. José Ramón Dámaso no entiende este tipo de fallos cuando la Agencia Tributaria tiene una amplia base con los datos personales de todos los contribuyentes a la que tienen acceso los organismos públicos para actualizar este tipo de datos. "A nosotros nos da igual poner cuatro datos, que es lo que pedían, que 20 y ahora nos encontramos que retrasan los trámites por este tipo de errores", añade.



"Falta de medios" en el Sepe



El representante de los graduados sociales ha detectado "falta de medios" en el Sepe ante la multiplicación exponencial de los ERTE -de 27.000 a 130.000 de un mes para otro- pero también que el trámite interno del sistema para comprobar las prestaciones es "engorroso". Según José Ramón Dámaso "el tapón está en el Sepe pero también sucede en otras comunidades autónomas, lo que tendrían que haber hecho es un sistema más simple y sencillo para afrontar una situación tan complicada como esta".

Dámaso contrasta esta situación con la de la Comunidad Autónoma que, en su opinión, sí ha sido diligente y rápida en la aceptación de los ERTE que se han presentado como consecuencia de la crisis del coronavirus. "La Dirección General de Trabajo siempre ha estado en contacto con los profesionales, aunque también es verdad que muchos expedientes se han aceptado a través del silencio administrativo", añade.

Esta situación implica que muchos trabajadores acumulen casi dos meses sin cobrar la prestación si están en el ERTE desde que comenzó el estado de alarma el 14 de marzo. Los periodos de pago de las prestaciones por desempleo son habitualmente entre el 1 y el 10 de cada mes, por lo que habrá expedientes que se pasen al cobro en los primeros días de junio.

Los últimos datos oficiales hasta principios de mayo evidencian el impacto de la crisis del Covid-19 en el mercado laboral canario. Las Islas es la quinta comunidad autónoma con mayor número de afectados por los ERTE después de las regiones más habitadas, es decir, Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia. Un total de 30.326 expedientes por fuerza mayor tramitados y 220.630 trabajadores afectados, a lo que hay que añadir 10.907 empleados más de ERTE por razones productivas o económicas, aunque también vinculados al Covid-19.



Tenerife, con más afectados



La isla con más afectados es Tenerife, con 81.401 trabajadores con reducción de jornada o en paro temporalmente. Gran Canaria cuenta con 78.324 personas en esta situación. En Lanzarote son 19.017 personas y en Fuerteventura 11.575. El menor peso del sector turístico y de la población supone que en La Palma -3.891-, La Gomera -1.330- y El Hierro -396- el impacto sea menor.

Por sectores el peso del turismo y el comercio se nota en la repercusión del cierre de la actividad económica desde mediados de marzo. La hostelería supone el 31,26% de las empresas y trabajadores afectados por la regulación temporal de empleo, mientras que el comercio al por mayor y al por menor es el 25,62% de los ERTE. Estos datos suponen que casi del 57% de los trabajadores canarios inmersos en la crisis provienen del turismo y el comercio.

Los datos provisionales de la Consejería de Economía y Empleo del Ejecutivo regional reflejan que el transporte y el almacenamiento también ha sufrido en sus carnes la crisis del coronavirus con un 7,29% de los expedientes presentados, mientras que las actividades administrativas y los servicios auxiliares suponen un 4,25% y las actividades artísticas un 3,96% del total.