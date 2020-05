Ábalos asume el criterio de Bruselas y descarta limitar el aforo en los aviones

Transporte descarta ordenar restricciones de ocupación en los vuelos no interinsulares. El ministro José Luis Ábalos desoye así las peticiones realizadas desde el Gobierno de Canarias y varias fuerzas políticas para que se obligara a las aerolíneas a respetar las medidas de distanciamiento físico y de seguridad entre pasajeros a fin de evitar contagios por coronavirus. El Ejecutivo central se decanta por seguir las recomendaciones de la Comisión Europea, que, como medida obligatoria, establece el uso de mascarillas en viajeros y tripulación y confía en el refuerzo de limpieza y desinfección diaria introducido por las compañías.

En una entrevista en TVE, Ábalos aseguró que, pese a que se recomendó a las aerolíneas liberar un tercio de sus aforos, por lo general no ha habido quejas respecto a la ocupación de los aviones, salvo en dos excepciones: un vuelo entre Palma e Ibiza y otro entre Madrid y Gran Canaria el pasado día 10, que motivó una denuncia de la Guardia Civil (por sobrepasar el aforo en un 70%), las quejas de los viajeros en las redes sociales y una llamada de atención de la Consejería de Transporte canaria a su homónima en el Estado.

La Comisión Europea dio por buenas la pasada semana las explicaciones defendidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Airbus que consideran que el bloqueo de asientos no es necesario para dar mayor seguridad -defiende que el aire de los aviones se renueva cada tres minutos y en ese proceso se utilizan filtros HEPA que eliminan virus y bacterias con una efectividad del 99,99%- y ahora también lo hace el Gobierno central. Ello a pesar de que al día siguiente del controvertido vuelo Madrid-Gran Canaria entraba en vigor una orden ministerial que al tiempo que aumentaba los vuelos interinsulares al pasar de la fase 0 a la fase de la desescalada también limitaba en un 50% la venta de billetes. Con el confinamiento ordenado por el estado de alarma el número de ocupantes se redujo a dos por fila.

En la recomendación de la Comisión Europea pesa la situación del sector aeronáutico con el 98% de la flota en el suelo y 400.000 vuelos cancelados desde la declaración de la pandemia.

José Luis Ábalos sí reveló que desde el Ministerio se solicitó a las compañías que evitaran llenar sus aparatos, ya que hay que generar confianza en el transporte "de cara a la normalidad que todos deseamos".



Horizonte del verano



Más allá de ello, el ministro manifestó ayer su confianza en que la actividad turística se pueda reiniciar a finales de junio, momento en que los extranjeros podrán entrar en el país libremente y los españoles podrán también moverse entre provincias.

Actualmente, viajeros procedentes de otros países deben someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días tras su llegada al país -en hoteles o en domicilios- , lo que ha levantado críticas desde varios sectores y países. "No podíamos permitir que hubiera circulación de extranjeros mientras a la población española se la tiene confinada", explica Ábalos. "No podemos decirle a una familia de Madrid que no vaya a su apartamento de Valencia y que sí lo pueda hacer un extranjero. Teníamos que homologar".

Según el ministro, en el momento en que los españoles puedan ir a otras provincias, los extranjeros también podrán entrar en España, "hasta ahora no había la necesidad de establecer restricciones en ese sentido porque nadie viene a un país para confinarse". "En la medida en que empezamos la desescalada y de que el tiempo de verano está ahí, la demanda podía crecer y ante ese riesgo tuvimos que hacer esa cuestión", insistió Ábalos.



Expertos



Entre tanto, apuntó, hay un grupo de trabajo de expertos en Turismo que en breve presentará propuestas concretas de experiencias turísticas "de origen sano y con destino sano" y absolutamente controladas desde el punto de vista higiénico, particularmente en los dos archipiélagos, donde los niveles sanitarios son muy positivos. "A partir de finales de junio podremos ya iniciar la actividad turística, si mantenemos bien la desescalada", señaló Ábalos.