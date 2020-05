El Gobierno se compromete a fiscalizar los viajes para evitar abusos con el 75%

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, adelantó ayer que, una vez se avance en la desescalada, está en la agenda del Gobierno fiscalizar los precios de los vuelos a Canarias y Baleares para comprobar que no se producen abusos para los residentes insulares.

El Ejecutivo pretende así comprobar si se respetan los precios subvencionados, actualmente al 75%, para "evitar que se produzcan situaciones abusivas" y para que no parezca que, subvencione lo que subvencione el Gobierno, los usuarios paguen siempre una "parte fija".

"Todo esto quedó postergado por la pandemia, pero en la vuelta a la nueva normalidad será una de las materias que se tengan que abordar de forma prioritaria", apostilló la titular de Hacienda.

Por otro lado, la ministra indicó ayer que el Gobierno fomentará el turismo gastronómico, cultural y de interior como parte del plan de reactivación que está ultimando con los principales agentes del sector.

El Ejecutivo pretende así "promover" y "animar" tanto a turistas españoles como de países del entorno a que hagan uso del turismo de interior, gastronómico y cultural como "elemento fundamental" de cara a las próximas vacaciones de verano. No obstante, Montero avisó de que todos estos planes están supeditados a la situación sanitaria.

El plan de reactivación que se está acordando con los agentes del sector Turístico promocionará "de manera segura" destinos que sean "atractivos" para el conjunto de los países y, por otra parte, fomentará turismo de interior como playas y zonas rurales para "contribuir entre todos a uno de los elementos de riqueza más importantes del país".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras ser preguntado por si España está valorando habilitar "corredores sanitarios" para permitir una reactivación del turismo, recalcó que es un "sector muy importante", en clara referencia a que se olviden las descalificaciones ya rectificadas de Alberto Garzón y el desliz de José Luis Ábalos, ambos restando importancia al sector turístico. Salvador Illa subrayó que la mejor forma de tener en consideración al sector es "tomando las medidas necesarias para preservar bajo control la epidemia". Asimismo, agregó que el Ejecutivo está trabajando de forma "muy intensa" con Europa para poder asegurar que se pueda reactivar la actividad turística "cuando sea posible".

En esa línea se manifestó la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que mostró ayer su confianza en que la temporada turística de este verano pueda materializarse a pesar del coronavirus y ha invitado a los franceses a visitar nuestro país.



"Os estamos esperando"



"¡Os amamos! ¡Os estamos esperando!", afirmó González Laya durante su intervención en el programa 'Nous, les Européens' ('Nosotros, los europeos'), del canal France 3 de la televisión francesa, emitido ayer domingo. El programa estuvo centrado en el turismo y las consecuencias para el sector de la pandemia. Tras la intervención, el presentador del programa, Francis Letellier, ha cuestionado la viabilidad de los desplazamientos turísticos. "Muy bien. Por lo tanto será necesario que Madrid elimine la quincena de cuarentena obligatoria", anotó Letellier. El Gobierno español fijó 15 días de cuarentena obligatoria para los desplazamientos internacionales que lleguen al país, pero ya el pasado 15 de mayo Salvador Illa matizó que esta medida tiene carácter "temporal y excepcional".

No habrá muchos problemas. La mitad de los españoles no espera realizar ningún tipo de viaje turístico durante el verano, independientemente de la fase de desescalada en la que se encuentren, según un estudio elaborado por EY-Parthenon. El 50% de los encuestados asegura que no cree que se "vayan a dar las condiciones" para realizar algún viaje este verano. La segunda opción más popular, con un 19%, es que se realizará turismo por España de acuerdo a lo planeado, mientras que un 8% adicional tenía pensado ir al extranjero, pero ahora se limitará a viajar en España.