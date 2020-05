El comercio canario, pendiente de las rebajas

Las rebajas se deshojan como una margarita en el Gobierno central. Rebajas no para evitar aglomeraciones que dinamiten la distancia social, según el Ministerio de Sanidad; rebajas sí siempre que se cumplan las normas, según Comercio; y, apenas unas horas después, de nuevo rebajas no en boca del ministro Salvador Illa para salvaguardar las medidas sanitarias frente al Covid-19. Los comerciantes no salen de su asombro ante este baile de decisiones y exigen que el Estado aclare si podrán ofrecer o no los tradicionales descuentos de verano, como llevan haciendo desde hace décadas para elminar un stock que, durante el estado de alarma, ha se ha visto incrementado notablemente.



"Incongruente"



"Lo que están haciendo es incoherente, incongruente, denota mucha falta de comunicación entre los ministerios y se nota que ni conocen la realidad ni se han dejado asesorar por el sector", se queja con durezal secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir. Un enfrentamiento entre ministerios que sólo causa incertidumbre en el sector se queja el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, que recalca que las tiendas "llevan dos meses con ropa de primavera-verano colgada en sus perchas que tienen que vender porque el comercio necesita urgentemente liquidez".

El riesgo de aglomeraciones que alega Sanidad para prohibir las ofertas veraniegas no es un motivo de peso para dejar a miles de comercios sin estas rebajas porque "los negocios están cumpliendo con la normativa, respetando el aforodel 30% y adoptando todas las medidascomo el uso de mascarillasy geles, la desinfección de los locales y el respeto a las distancias", asegura Moujir, que añade que las tiendas que no podían cumplir con las normas directamente no han abierto. "Es igual de absurdo que si se propusiera abrir las terrazas y vender sólo agua a los clientes", pone de ejemplo Medina, que recuerda que hace tiempo que ya nose producen las escenas de avalanchas de consumidores entrando en las tiendas porque las oferta son constantes, por lo que no tienen ningún sentido castigar al comercio presencial, que es el que crea empleo".



Favorecen el comercio 'online'



"Quieren que activemos la economía y saquemos a los trabajadores del ERTE pero favorecen al comercio online, no al que genera empleo y desarrollo". Para el secretario de Fauca, si no hay rebajas este año se aboca a un cierre generalizado de los comercios en un contexto en el que alrededor de un 25% no va a abrir por la imposibilidad de aplicar las medidas sanitarias.