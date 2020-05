Cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes del extranjero

Todas las personas que lleguen a España desde el extranjero a partir del viernes 15 de mayo deberán guardar una cuarentena de 14 días en sus domicilios o alojamientos. Esta nueva medida del Gobierno central para prevenir el contagio del coronavirus no preocupa al sector turístico canario, pues entiende que solo se a va aplicar a los españoles que regresen de terceros países o a personas que vengan a trabajar, no al grueso de los turistas, que solo empezarían a llegar al Archipiélago cuando se abra el espacio aéreo europeo, probablemente no antes del mes de julio.

El Ministerio de Sanidad publicó ayer en el BOE una orden por la que todas las personas procedentes del extranjero deberán realizar una cuarentena en los 14 días siguientes a su llegada. Así, establece que esos viajeros "tendrán que permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos únicamente para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; y por causas de fuerza mayor o situación de necesidad". Esos desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla.

"Se hace preciso limitar los riesgos derivados del tráfico internacional de personas, por lo que durante el periodo de desescalada se deben intensificar las medidas de vigilancia y control higiénico sanitarias a todos los viajeros internacionales con el objetivo de evitar la aparición de casos importados", especifica el ministro de Sanidad en el BOE.

Horas después, el Ministerio del Interior dio a conocer otra orden que establece que hasta el 24 de mayo, con posibilidad de prórroga, solo podrán acceder a territorio nacional por las fronteras interiores en puertos y aeropuertos cinco colectivos de personas: los ciudadanos españoles; los residentes en España, debiendo acreditar su domicilio habitual; los trabajadores transfronterizos; los profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral; o aquellas personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento y éstas deberán llamar a los teléfonos habilitados por las Comunidades Autónomas ante cualquier síntoma.

Pese a que la exigencia de pasar 14 días de cuarentena generó nuevas protestas de los grupos de la oposición, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricua, explicó que esta medida no tendrá incidencia en el sector hotelero, pues está dirigida a los españoles que regresen del extranjero y a los trabajadores.