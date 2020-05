Francisco Jerez: "El PIB canario caerá un 13% este año y el desempleo crecerá un 7,4%"

Francisco Jerez es pragmático y elige siempre el lado del optimismo. No oculta que el golpe de esta crisis va a ser duro -un 13% de caída del PIB este año- pero aboga por ponerse a trabajar y convertir al banco en una solución que permita a la clientela tener un futuro mejor. Aún le sorprende la velocidad de los acontecimientos y la rapidez con la que respondieron desde BBVA.

Dice el Banco Central Europeo (BCE) que la banca ha endurecido las condiciones para los créditos en esta crisis. ¿Es así?

BBVA no lo ha hecho en esta crisis ni antes tampoco. La concesión de créditos hipotecarios, al consumo y a las pymes creció a doble dígito, y cerca del 20%, tanto en enero como en febrero. Aun con las dos últimas semanas de marzo en las que llegó el estado de alarma y se produjo una caída abrupta, en el conjunto del trimestre ha crecido algo con respecto al mismo periodo del año pasado. Ni muchísimo menos se han endurecido las condiciones.

¿Qué volumen de las ayudas establecidas por el Gobierno central ha gestionado BBVA?

En lo que son moratorias a las hipotecas y el consumo, todas las que se nos han presentado y cumplen las condiciones recogidas en el real decreto. Esto es algo muy reciente y va a crecer de manera exponencial. En cualquier caso esta es solo una de las soluciones para los clientes, un paquete que puede servir para algunos. Hay otros que requieren de otra medicina, una solución más adaptada a sus características. Si hablamos del oxígeno que se insufla a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), hemos gestionado ya unas 4.000 operaciones, en su mayor parte con el dinero ya en poder del cliente. Otras aún están en el ICO, que está respondiendo de forma muy ágil. Déjeme hacer un inciso en este punto para poner en valor el trabajo encomiable que está desarrollando nuestro personal para dar una solución rápida.

¿Hay temor a que se disparen indicadores como la morosidad? ¿Le preocupa?

Más que preocupar, ocupa. Asumimos que va a haber un deterioro, pero hoy no pensamos en ratios de morosidad, sino en soluciones coyunturales o estructurales, para nuestros clientes. Cuantos más problemas solucionemos, menor será el impacto negativo.

¿Han llegado operaciones del sector hotelero para renovar el producto en estas semanas?

Alguna ha habido porque hay empresas muy saneadas, pero la tónica general es de cautela. La incertidumbre es mucha.

¿Las ayudas del ICO llegan a quienes las necesitan o al final se presta a quien es seguro que va a devolver porque tiene una buena situación?

Llega de forma clarísima. La medida es oportuna y muy positiva y el uso que estamos haciendo es muy responsable, porque no es un recurso ilimitado. En nuestro caso ya han llegado al 10% de los clientes a los que van dirigidas.

¿Cuál va ser el tamaño del golpe? ¿Hasta dónde caerá el PIB del Archipiélago?

Descontamos una caída del 8% para toda España en este año, pero es verdad que como término medio, porque dependerá de la evolución de los riesgos. Ahora bien, hay un claro sesgo sectorial. El turismo está hoy a cero, y tiene un enorme peso en nuestra tierra, por lo que la caída aquí será mayor. Los datos publicados hoy [viernes] por BBVA Research anticipan un descenso del 13%, pero también una recuperación más rápida el año próximo.

¿Cuánto se recuperará?

Anticipamos incremento en las Islas del 7,8% en 2021, más de dos puntos por encima de la media del país, que será del 5,7%. La crisis tiene una lectura negativa evidente, pero también positiva.

¿Cuál?

Siempre hay una vertiente en la que cabe el optimismo. Desde luego el golpe por el flanco del turismo es grande, pero es un sector turístico que no depende de campañas concretas o temporadas. En la comparación con Baleares queda claro. Allí se dejarán un 17% este año, cuatro puntos más. Nuestra incertidumbre pasa por saber cómo estará la situación el próximo invierno, pero de entrada sabemos que no tenemos que pelear con otras comunidades, no hay competencia en España por atraer a los visitantes.

¿Estaba saneado el sector turístico canario? ¿En condiciones de aguantar en el pozo?

La clave está en el tiempo que se tarde en arrancar, pero lo más positivo es que cuando llegó el estado de alarma se habían acumulado muchos años de bonanza y con márgenes de récord. Todo eso permitió acumular fondos propios y estar en niveles muy razonables de endeudamiento, lo que va a permitir sostenerse a buena parte del sector.

Hablemos de empleo y de esas previsiones de BBVA Research. ¿Cuánto se destruirá?

El desempleo aumentará un 7,4% este año en Canarias.

¿Cuánto pesará la losa de la deuda que habrá que contraer para pagar esto?

Hasta que la actividad se recupere, el escenario de deuda será más complicado del que teníamos. En esto y en todo habrá que adecuarse a un nuevo mundo, con medidas muy efectivas y mayor presencia de la tecnología. Trato de huir de mirar al futuro, porque lo único que te garantiza tener un buen horizonte es trabajar el presente. Si todos hacemos lo que nos toca, trabajamos mucho con honradez y solidaridad, la recuperación va a ser mejor y más rápida que si nos sentamos a pensar cuando va a acabar esto.

Cada uno a nuestra manera vivimos ese fin de semana de mitad de marzo como una vorágine de acontecimientos desconocidos. ¿Cómo fue en el banco?

Tremendamente activo, claro. Teníamos que prepararnos en tiempo récord y siempre sabiendo que había que dar un paso al frente para ser parte de la solución. Ahora parece increíble, a las diez de la mañana del lunes teníamos al 90% de nuestra plantilla, 800 personas, teletrabajando. Su salud y la de nuestros clientes eran vitales. Llamamos a cada uno de ellos para ponernos a su disposición, tenían que saber que alguien estaba cerca para aportar soluciones. En cuanto a la colaboración sanitaria, nos sentimos felices de haber podido entregar 35 respiradores en las Islas.

¿Se plantean abrir oficinas este mismo lunes?

No tenemos prisa para la desescalada y siempre se hará con rigurosas medidas de protección. Dicho esto, en los últimos días se ha incrementado la presencia de clientes en oficinas, lo que nos obliga a abrir algunas desde el lunes.