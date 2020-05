UGT Canarias solicita la ampliación de los ERTE hasta final de año

UGT Canarias considera una "necesidad imperiosa" mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta final de año. Así lo trasladó el portavoz sindical, Francisco Bautista, durante la reunión que se llevó a cabo a tres bandas entre el Ejecutivo canario, los agentes económicos y sociales y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En este sentido, Bautista apuntó que esta circunstancia se debe principalmente a la paralización del sector turístico, clave para la economía isleña. "Nuestras circunstancias son diferentes a las de resto del país y eso debe ser tomado en consideración en Madrid. Necesitamos urgentemente que dichos ERTE se amplíen porque es la única forma de no destruir empleo", puntualizó el representante de UGT.

UGT Canarias aboga por esta medida como "clave" de cara a ofrecer las herramientas adecuadas al tejido empresarial, con el único fin de garantizar esos puestos de trabajo una vez que las fronteras se reabran y los países emisores recuperen la normalidad. "Estamos hablando de más de 210.000 personas que no se pueden dejar tiradas, no se les puede abandonar a su suerte. Además, es necesario establecer los mecanismos adecuados para que su incorporación sea acorde a la desescalada, pues las Islas no van a activar este sector de un día para otro", agregó.

Asimismo, desde este sindicato se hizo especial mención a las circunstancias especiales y específicas de los trabajadores fijos-discontinuos. "Este modelo de contratación es uno de los más usados por el sector ya que funciona mediante temporadas altas y bajas de trabajo. Para nosotros es necesario buscar algún tipo de salida que les permita formar parte también de estos ERTE o poder acceder a las prestaciones. Así se lo hemos trasladado a la ministra, que nos ha garantizado que contactará con el SEPE para agilizar los trámites, ya que esto sí se establece en el último decreto", concluyó Bautista.