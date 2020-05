El Día de la Madre da aliento al comercio

Una fecha señalada, el Día de la Madre, ha sacado por unos días a una parte de las empresas canarias del marasmo en que las ha sumido el estado de alarma decretado en España para luchar contra la epidemia de Covid-19. Las ventas no serán, ni de lejos, las habituales en esta jornada, una de las que tradicionalmente más dinamizan el consumo, pero lo cierto es que las entregas a domicilio y la modalidad online, que muchos negocios han incorporado a marchas forzadas durante la cuarentena, permitirán al menos salvar los muebles en los peores momentos que se recuerdan para el tejido empresarial en las Islas y en todo el país.

No son muchas las firmas que pueden decir que salen reforzadas de esta etapa tan dura. La que regenta Cristina Hernández, Sabela Food & Market, es una de ellas. El establecimiento, que abrió sus puertas en Santa Cruz de Tenerife hace menos de seis meses, combina las ventas de productos con el servicio en el local. Al principio, la entrega a domicilio de desayunos era solo un complemento. Pero desde que empezó el confinamiento se ha convertido en su actividad principal. Tanto, que pronto llegaron los brunch y en breve lo harán las cenas. Hernández no se plantea volver a abrir al público hasta entrado junio. "Nos está yendo bien así". De hecho, se propone recuperar pronto a dos trabajadores cuyos contratos están suspendidos temporalmente.

Esta etapa ha transcurrido para Sabela entre el Día del Padre, que se celebró cuando solo llevábamos unos días de cuarentena y cuando comenzó la "ola" del servicio a domicilio, y el de la Madre, previo a la desescalada de la actividad económica planificada por el Gobierno y en el que se ha producido un auténtico boom de los pedidos. En los últimos días, Hernández ha recibido "entre treinta y cuarenta llamadas al día", alrededor de 400 pedidos en total, de los que solo se ha podido atender en torno al 25%. "Cerramos los pedidos para el Día de la Madre hace doce días", constata la propietaria. Algunos de los que se quedaron fuera de las entregas previstas para mañana han conseguido, al menos, que sus regalos llegaran por adelantado (el viernes y ayer).

Aunque los resultados y la popularidad de este negocio marchan satisfactoriamente, Cristina Hernández admite sentir tristeza por los pedidos que no han podido atender por el Día de la Madre. "Es una fecha muy especial. Las familias suelen quedar para comer y ahora no pueden hacerlo. No pueden verse, así que estos regalos son una forma de expresar el afecto", explica.

Si hay un sector que cada año espera con especial expectación la campaña del Día de la Madre es el de las floristerías. La de este año, no obstante, ofrecerá pocas alegrías en comparación con las anteriores. No en vano, los productores de flores y plantas ornamentales se encuentran entre los más castigados por la crisis. La jornada de mañana puede ayudar, con suerte, a cubrir gastos.



Promoción



Algunos establecimientos daban estos días señales de una actividad frenética. Candy Machín -responsable de Viveros Candy, en Santa Brígida- salió ayer de su casa a las ocho y no volvió hasta pasadas las seis y media, "y sin comer: todo el día empaquetando y atendiendo al teléfono". Su negocio lleva cerrado desde que empezó el estado de alarma y se ha reactivado temporalmente para esta campaña, tras recuperar a un empleado que tenía en ERTE. En los buenos resultados han sido determinantes, a su juicio, las acciones promocionales que ha desarrollado la asociación de cultivadores (Asocan). Ahora la duda es si abrir el lunes. Puede hacerlo para atender a clientes individualmente y con cita previa, pero no sabe si es mejor esperar "una semana más" y cerciorarse de que está preparada para ofrecer el servicio con las garantías debidas.

Esta fecha suele ser propicia también para las perfumerías. Sunil Shamdasani, de Arkay -una perfumería tradicional de Las Palmas de Gran Canaria-, lleva acudiendo a la tienda a diario desde que se declaró el estado de alarma, salvo las dos semanas en que se suspendieron las actividades no esenciales. Lo ha hecho para responder a los mensajes que reciben de sus clientes y organizar los envíos de pedidos. Para el Día de la Madre, la empresa ha hecho promoción en Facebook e Instagram y remitido mensajes a los 4.000 clientes de su base de datos. "A partir de ahí empezó mucha gente a llamar", cuenta Shamdasani. Sin embargo, es consciente de que la campaña de este año no será como otras. Influye, claro, la situación de confinamiento, pero también la económica. "Con el paro y los ERTE, las familias no están para tirar voladores. Hay mucho pánico a gastar", explica. Recuerda el responsable del negocio que muchos trabajadores que han sido objeto de ERTE no han cobrado aún la prestación del Estado. Es el caso de las empleadas de la perfumería, a los que los empresarios han adelantado el sueldo a cuenta hasta que perciban los ingresos que les corresponden por la suspensión temporal del contrato. Sobre la posibilidad de abrir el lunes, no lo tiene claro todavía. "Estamos pendientes del BOE", dice. Si finalmente es posible, abrirán; la pregunta es con qué condiciones.

Durante el aislamiento, las redes sociales han funcionado como una vía para hacer shopping y mantener entretenida e ilusionada a la clientela que no ha podido acudir a los establecimientos. Noelia Luis, que regenta la boutique Galiana, en La Laguna, reconoce que el comercio online se ha convertido en "un recurso" para este Día de la Madre, dentro de unos meses en los que la actividad ha estado "paralizada". "A través de las redes sociales nos mantenemos vinculados a la gente y nos sentimos útiles", afirma. Las publicaciones de Galiana en Facebook e Instagram han tenido en estas semanas "más repercusión" que en otros momentos del año, lo que da una idea de cómo internet ha sustituido, hasta cierto punto, la visita real a las tiendas.

Las dificultades asociadas a la cuarentena hacen que sean los complementos -que suponen apenas el 20% del catálogo de Galiana- los artículos más vendidos para este Día de la Madre, una razón más para considerarlo el más atípico que se recuerda. Esta jornada puede ser el preludio para la reapertura, que Noelia Luis se propone llevar a cabo el 11 de mayo, cuando entrará en vigor la fase 1 de la desescalada.



"No va a ser igual"



Desde El Corte Inglés, su responsable de Relaciones Externas, Alfredo Medina, recuerda que estos días ha permanecido el Club del Gourmet de los centros comerciales de la firma, que "se prestan al regalo: bombones, una botella de champán, cestas de productos...". Para esta tienda, al igual que para el supermercado, está activo el servicio Click & Car, que permite recoger las compras en el aparcamiento sin ni siquiera bajarse del coche. El Corte Inglés también ha potenciado "todo lo posible" los mecanismos del comercio electrónico. "Lo hemos reforzado muchísimo con los sistemas y todo el personal que hemos podido", apunta Medina, que destaca que el Día de la Madre es una campaña "muy importante" que la empresa trata de "defender", aunque es consciente de que "no va a ser igual".