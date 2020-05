Amid Achi Fadul: "Un montón de empresarios nos han dicho que no volverán a abrir"

Amid Achi (Siria, 1948) es en Canarias uno de los mejores ejemplos de éxito empresarial, tal vez el mejor. Isleño desde que en 1969 pisara por primera vez el Archipiélago para estudiar en la universidad, la sangre mercante que todo sirio de la costa libanesa lleva en las venas echó por tierra su carrera en Medicina pero creó a un genio del comercio. Hoy, tantos años después, el Grupo Número 1 es el mayor franquiciado del país.

Como empresario, usted ya ha sufrido y superado momentos muy difíciles, sin ir más lejos la crisis financiera de 2008, pero el actual es especialmente grave.

Es el más peligroso de todos y, encima, nadie puede hacer nada, porque es algo totalmente desconocido. Estamos desarmados. Mientras no encuentren un tratamiento para frenar la enfermedad hasta que haya una vacuna, estaremos en manos de una total y absoluta incertidumbre.

Desinfectar los probadores; desinfectar la ropa que los clientes se prueben; desinfectar las prendas que se devuelvan; limitar el aforo? ¿De verdad va a compensar reabrir las tiendas?

Yo creo que no. Pierdes menos dinero con las tiendas cerradas que abiertas. Pero para generar actividad y crear vida e ilusión, en definitiva para contribuir a devolver a las personas a la vida cotidiana, pues puede que haya que seguir haciendo sacrificios. Lo que ocurre es que no se ha pensado en los sacrificios de este sector, me refiero al mundo del textil, del retail, del calzado o de la bisutería, por ejemplo. No han pensado para nada en esta gente, más bien todo lo contrario.

Si los Gobiernos no reaccionan, ¿habrá muchos cierres de empresas?

Es más, a nosotros ya nos han avisado un montón de pequeños empresarios de que no volverán a abrir, de que dejan sus negocios. Pero no porque no quieran reabrir, sino sencillamente porque no pueden hacerlo, porque la situación los obliga a tirar la toalla.

Archigestión, del Grupo Número 1, lleva 16 centros comerciales, y serán justamente las grandes superficies las últimas en retomar la actividad, para evitar las aglomeraciones. Por si fuera poco, está el problema de los alquileres de los locales. El horizonte trae nubarrones.

Fíjese en algo que estamos viendo. En la mayoría de los centros comerciales, por lo menos en los 16 que nosotros gestionamos, se estaba intentando convencer a todo el mundo, a los dueños y socios, de que es necesario ser comprensivos, condonar los alquileres de abril y mayo, por ahora, y luego esperar a lo que venga para ayudar a todos los inquilinos, que están sufriendo por muchos motivos: por la devaluación de las mercancías, que ahora tendrán que vender a precio de saldo; porque tienen que pagar una parte de los seguros sociales por los ERTE; porque también tienen que abonar los gastos de comunidad de los centros comerciales; etcétera, etcétera. Y ya corría la idea y existía el convencimiento generalizado de que había que perdonar esos dos meses de alquiler. Un semiacuerdo. Pero resulta que el Gobierno, sin pensarlo mucho, porque me parece que no ha profundizado demasiado, saca un decreto diciendo que no hay que perdonar ninguna renta, sino dar un aplazamiento de cuatro mensualidades, por ejemplo abril, mayo, junio y julio, y que luego los inquilinos paguen lo aplazado en 24 meses junto con el alquiler mensual correspondiente. Esto en el caso de los medianos y grandes propietarios. En el caso de los pequeños propietarios, pues que se cobren el alquiler de la fianza que recibieron en su momento, fianza que después el inquilino deberá reponer en los siguientes 12 meses. Así que esto dio alas y fuerzas a los dueños egoístas de determinados centros o locales comerciales, como las multinacionales o los fondos buitres, que dicen oiga, si el Gobierno dice esto, yo no perdono nada, yo quiero cobrar.

Visto así, es difícil de entender.

Sinceramente, no sé por qué lo han hecho. ¿Están ahí para ponerse al lado de los ricos, de los fuertes, para ir contra los pequeños, con todo el castigo que están sufriendo? Es una torpeza total y absoluta.

Vamos, que la intervención del Gobierno ha sido contraproducente.

Ha dado alas a la gente egoísta, que quiere aprovechar y que está ahora amenazando a sus inquilinos con que si no pagan, los denuncian o los echan. Incluso van a colapsar los juzgados. No había necesidad ninguna. No sé por qué han adoptado esta actitud contra los pequeños y los medianos empresarios, que han sido los grandes olvidados durante todo este tiempo. Nadie ha pensado en ellos. Van a recibir un daño enorme; toda la mercancía comprada para el verano y la que tenían en las tiendas para esta primavera se ha ido, con perdón, al carajo.

Con lo que no queda más remedio que malvenderla.

Habrá que venderla a precio de saldo para poder sacarla. Porque, además, la gente no puede salir, no puede vestir esa ropa. Lo que ahora se venden son pijamas, para estar dentro de casa.

Los hoteleros temen que muchos establecimientos caigan en manos de fondos buitres. ¿Teme lo mismo en el caso de los centros comerciales?

No, al revés. Precisamente por lo que le decía antes: a los que tienen centros comerciales les están dando alas para que cobren lo que no iban a cobrar. Han hecho todo lo contrario. Han fastidiado a los inquilinos de los centros comerciales y han dado alas a sus dueños? ¡Yo no quiero esta ventaja! Yo quiero ser humano y solidario, y colaborar y ayudar a mis inquilinos, que han estado toda la vida conmigo y a los que toca demostrarles que soy sensible y razonable y que no todo es el dinero, sino también las relaciones humanas. Agradecerles que están conmigo en los centros comerciales y que van a seguir estándolo.

Pero no todo el mundo es Amid Achi.

Pero hombre, por favor, qué menos que esto. Con todo el castigo que están recibiendo los pequeños empresarios, que a veces trabaja toda su familia para poder sacar un sueldo, y encima ahora le dices al monstruo, al grande, al fondo americano, buitre o multinacional, oye, acaba con él, remátalo. Así que aprovecho su pregunta para hacer un llamamiento a los dueños de locales y de centros comerciales para que no sean egoístas, porque ellos pueden aguantar el palo pero no sus inquilinos, así que no sean tan duros y sacrifíquense, que no va a acabarse el mundo por esto. Habrá excepciones, claro, pero en líneas generales son los dueños de los locales, y no sus inquilinos, los que tienen más dinero, más ahorro y más espaldas. El daño debemos soportarlo los que más espaldas tenemos.

Y al margen del asunto de los alquileres comerciales, ¿qué opina de la gestión de la crisis?

Ningún gobierno, ya sea aquí, en el Reino Unido, en Estados Unidos o en Rusia, donde usted quiera, habría estado preparado para recibir un palo de este tipo. Todos se han equivocado y, seguramente, todos se van a equivocar, porque no saben qué hacer. Coges a dos científicos y uno te dirá una versión y el otro, la otra; y tú, que has de tomar la decisión, a veces te guías por el científico que ha acertado y a veces no. Esto será una gran experiencia, pero Europa tiene que tomar nota de que un sector tan importante como el sanitario, tan vital, no puede dejar la fabricación de material en manos de China, lejos y donde, además, abusan. Subastan el material y a ver quién paga más, quién paga menos? Yo estoy convencido de que si el material sanitario hubiese estado disponible desde un principio, habría menos? Menos de todo.

Es necesaria, por tanto, una relocalización de la industria.

Necesaria no, obligatoria. Si aquí la fabricación cuesta un 10% más que en China, resulta que ahora estás pagando un 500% más.

Otra crisis que de nuevo castiga especialmente a las Islas, en este caso por la dependencia del sector turístico.

Vamos a volver a empezar. Hemos estado de maravilla, con unas perspectivas de futuro tremendas, turismo a punta de pala?, y ahora volvemos a la situación de los años 2007-2008. El empresario responsable va a perder mucho dinero de aquí a final de año abra o no abra sus negocios. En 2021 va a trabajar para recuperar la mitad de las pérdidas de 2020, y en 2022 hará lo propio para recuperar la otra mitad. Es decir, que va a trabajar dos años y medio muy a fondo, muy fuerte, para volver a estar como estaba hace dos meses. Casi tres años de nuestra vida laboral que se habrán perdido. Pero estas circunstancias vienen, arrasan y no queda otra que intentar sobrevivir. Sin turismo estamos perdidos, porque es el corazón que bombea sangre a todas las actividades. A los alemanes ya les han dicho que no vengan en verano a Canarias. En fin, abrir los hoteles supondrá perder mucho dinero, y no queda otra que confiar en la recuperación para invierno.

¿Las cosas se pondrán en los próximos años tan difíciles como en la crisis financiera?

No, porque la crisis anterior efectivamente fue financiera, bancaria, y ahora dinero sobra. Ahora hacen falta atrevidos, gente trabajadora, luchadora? El dinero está en circulación. Lo que necesitamos es esa dichosa medicina hasta que se encuentre la vacuna, que la gente pueda acercarse y no sea todo tan complicado, con mascarillas, geles, guantes? Todo esto complica mucho la vida cotidiana.

Y ni que decir lo que complica el día a día en las tiendas.

Es que las tiendas y bares pequeños no van a poder abrir porque no se pueden guardar las distancias. Una boutique pequeña, que le digo, de 80 metros cuadrados, no podrá reabrir, no hay espacio. Hay personas que perderán su negocio, y otras sufrirán mucho. Es un palo tremendo. Solo nos queda apoyarnos los unos a los otros y ser solidarios.

¿Hasta qué punto se ve obligado el Grupo Número 1 a retrasar su expansión en África?

Estamos esperando. Pero una vez se supere esta pandemia, seguiremos expandiéndonos por África y no solo por África, puede que también en otros países, porque en África vendemos mucha prenda de verano, pero necesitamos sitios donde vender también algo de invierno. Cuando se compra stock, se compra de verano y de invierno, y claro, en invierno tenemos que enviar a algunos países con algo más de frío que en los africanos.

Deme la exclusiva, ¿por qué país o países no africanos continuará la expansión?

Por algún país excomunista de Europa donde hace mucho frío.

Por cierto, dicen que siempre hay ganadores, y en este caso es el comercio online.

Circunstancias como esta le vienen como anillo al dedo al comercio online, que está creciendo muchísimo, pero muchísimo. Va a coger mucha fuerza. Estos días me contaba un comerciante, de los que pueden abrir por las características de su actividad, que antes recibía cada día una media de diez pedidos online, mientras que ahora ya son 400. Imagínese el aumento. Así que sí: hay que mentalizarse de que este es un método más para vender y para despachar.

Vuelven a hablar desde la Administración, incluido el Gobierno de Canarias, de la flexibilización de los trámites administrativos, el eufemismo de una burocracia gigantesca. Son décadas con el mismo discurso, pero la inversión sigue enfrentándose a un papeleo agotador.

Otra lección para nuestros políticos, técnicos y funcionarios. Hay que agilizar y facilitar para mover la poca economía que va a haber, que no habrá mucha. Es un objetivo que nadie logra, todo el mundo tiene voluntad y quiere hacerlo, pero luego chocan con el miedo de 'si yo firmo algo, mañana me llaman del juzgado', y algo de razón hay, pero tenemos que vencer ese miedo y dejar que la gente trabaje. Hay miedo a firmar, eso lo sé, tienen voluntad pero no se atreven. De alguna forma hay que buscar una solución.

¿Qué le parece el pacto de reconstrucción que propone el Gobierno de Canarias?

Me parece muy correcto, pero antes que nada, a ver si los componentes del Gobierno se ponen de acuerdo, para luego hablar con los demás. Porque de lo que uno saca y deduce, no se percibe esa unión. Está bien hablar con el vecino, pero habla primero con los miembros de la familia, a ver si todos están de acuerdo en lo que hay que hablar con el vecino.

¿Mantendrá el Grupo Número 1 sus 1.500 trabajadores?

Ese es nuestro principal objetivo. Queremos ser humanos, y le garantizo que vamos a ponerlo todo de nuestra parte para conseguirlo.

No puedo no preguntarle por el fútbol, ¿se acabará la liga?

Creo que sí, y debemos acabarla, porque si no, será un follón.

¿Y eso de coger la clasificación del final de la primera vuelta? El CD Tenerife estaba en descenso.

¡Cómo van a hacer eso cuando después se jugaron partidos! Creo que para evitar todas estas peleas y follones, pues si hay que jugar cada dos días, que se juegue cada dos días. O si quieren jugar dos partidos en un lado y otros dos en otro? No sé, hay formas de hacerlo, que lo hagan.