Las peluquerías empiezan a dar salida a su lista de espera pese a la "incertidumbre"

Estuvieron a punto de ser incluidas entre las actividades permitidas cuando se decretó el estado de alarma, pero finalmente se descartó. Sin embargo, las peluquerías serán ahora unos de los primeros establecimientos que se reactivarán, aunque con algunas restricciones: solo podrán atender a un cliente a la vez y siempre con cita previa. En esta fase cero, las peluquerías empezarán a aligerar la lista de espera que han acumulado durante el mes y medio que dura el confinamiento, si bien las condiciones en las que se desarrollará su actividad entrañan todavía -señalan algunas profesionales y también la asociación nacional del sector, Conepe- altos niveles de "incertidumbre".

"Tenía como a unas cuarenta personas en lista de espera y ya he citado a la mitad. Para el resto todavía queda un rato", explica Concepción Rodríguez, que regenta la peluquería Ídolo, en Santa Cruz de Tenerife. Todos los clientes que no han podido acudir al local en las últimas semanas esperaban la reapertura "como agua de mayo". Si la clientela estaba ansiosa por que llegara este momento, ella no lo está menos. "Tengo muchas ganas", confiesa. Esta autónoma -que lleva el negocio en solitario- ya ha ido haciendo los preparativos para cumplir los nuevos requisitos: ha eliminado el servicio de sala de espera y ha adquirido gel hidroalcohólico y material desinfectante con el que limpiar suelos, sillas o lavacabezas. Además, cuenta, ha incorporado al local un purificador de aire. También Miriam Rodríguez, propietaria de La Pelukería, en La Laguna, tiene lista de espera. En su caso, además, cada clienta quiere ser atendida por una empleada en concreto, puesto que el negocio cuenta con diferentes especialistas. Rodríguez todavía no ha podido devolver todos los mensajes, pero se ha comprometido a hacerlo. No quiere hacer con otros lo que, asegura, una entidad bancaria hizo con ella: no responder a su solicitud de uno de los créditos del ICO. Abrirá el lunes, pero confiesa que hay "muchas cosas" que generan dudas. "Voy a pagar los mismos impuestos con un 15% o un 20% del servicio", lamenta. Al menos ahora empieza a ver la luz al final de un túnel en el que está metida desde hace un mes y medio, el mismo tiempo que lleva "sin dormir".

Antonio Jaumandreu, asesor jurídico de Conepe, apunta a la falta de precisión de la información facilitada hasta ahora por el Gobierno central. "No está muy claro el concepto de atención individual. "¿Es un cliente en cada salón o por cada empleado? ¿Habrá peluquerías con diez trabajadoras y una sola clienta?", se pregunta. El Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España pide más concreción para evitar que la decisión quede "al arbitrio del policía que pasa por allí".