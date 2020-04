Los pasajes con la Península suben hasta un 12% tras el aumento de la ayuda

Los canarios pagan más por los billetes aéreos a la Península desde que se incrementó la subvención al 75% en 2018. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constata en un informe que los precios medios que se aplican a los residentes en las Islas para volar caen, pero menos de lo que se podía esperar tras el aumento de la bonificación. Según las conclusiones del estudio, los isleños pagan un 12% más por sus pasajes en relación a lo que hubiesen abonado antes de la subida de la subvención al 75%. "Los indicios apuntan a que las tarifas medias de los billetes aéreos adquiridas por los residentes se han incrementado en las rutas Canarias-Península como consecuencia de la subida al 75% de la bonificación", concluye el informe.

El órgano regulador cuestiona en varias partes de su análisis los beneficios reales del actual sistema de bonificaciones porque provoca distorsiones en los precios y está suponiendo un elevado gasto público que no se corresponde con el fin que se persigue, es decir, abaratar el coste del billete. El Estado ha incrementado la partida que destina a las bonificaciones aéreas con Canarias y Baleares un 60% en cuatro años, pasando de los 309 millones de euros en 2016 a 765 millones en 2019. De esta cantidad el gasto en Canarias supuso cerca de 400 millones -394,38- en el último ejercicio entre las rutas interinsulares y las conexiones con la Península.

La CNMC pone sobre la mesa diversas alternativas a la subvención del 75% que, según el informe, son más eficaces y también se aplican en otros países que cuentan con archipiélagos alejados como es el caso de Portugal, Francia, Italia o el Reino Unido. Entre las propuestas figura indicar el precio total del billete junto al precio bonificado, liquidar la ayuda a posteriori, establecer topes a la cantidad bonificable o limitar los conceptos a bonificar de los pasajes. También se recoge la opción de las obligaciones de servicio público, un sistema más rígido al que solo se acogen actualmente algunas líneas que operan en los vuelos interinsulares.

El estudio de la CNMC se ha realizado a petición del Ministerio de Transportes y del Gobierno de Baleares y analiza el periodo comprendido entre 2016 y 2019, es decir, cuando la subvención era del 50% y el posterior incremento en 2017 en los vuelos interinsulares y en 2018 a las conexiones con la Península. Desde entonces no han cesado las denuncias y críticas desde distintos sectores sociales y políticos sobre el incremento de los precios por las compañías aéreas, lo que provocó que el Ministerio encargara varios informes, entre ellos a la CNMC, que dio a conocer ayer.

El órgano regulador llama la atención sobre el efecto inmediato que supuso la entrada en vigor de la bonificación del 75% -en julio de 2018- sobre los precios que pagan los residentes. Pues bien, si durante el primer semestre de ese año la evolución de las tarifas se mantenía en niveles similares a años anteriores, a partir de julio se produjo un incremento de precios muy por encima de lo habitual, de tal forma que en agosto el aumento ya era del 9% y hasta diciembre del 22%. También en 2019 el nivel de la tarifa media efectiva se situó por encima de los años anteriores.

Sin embargo la situación no ha sido la misma para los no residentes, a pesar de las quejas de varios colectivos y operadores del sector turístico. El órgano regulador constata que, para protegerse de las subidas de precio, los no residentes optan por comprar los billetes con más antelación que antes del incremento de la subvención y viajan más en compañías low cost, por lo que la repercusión en los precios que pagan este segmento es menos significativa.

En el caso de las rutas interinsulares las variables son diferentes. El informe no aprecia cambios destacados en la tendencia de los precios tras la entrada en vigor de la bonificación del 75%, lo que puede explicarse por la existencia de más plazas disponibles que en las rutas con la Península.

Tras conocerse el informe, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, recalca que defiende la validez de la bonificación del 75% que se aplica a los residentes en el Archipiélago y reitera la necesidad de establecer una fiscalización a través del Estado a las subidas de precios que se han producido a raíz de la entrada en vigor de esta subvención, pero no la fiscalización de la bonificación en sí.

Por su parte, Coalición Canaria muestra su preocupación por las conclusiones del informe de la CNMC y recuerda que el descuento del 75% para viajes tanto con la Península como entre islas es "un derecho recogido en nuestro Estatuto de Autonomía" y por lo tanto "no se puede tocar ni modificar" y destacan que aparentemente en la CNMC "no han tenido en cuenta lo que dice nuestro REF y nuestro fuero".