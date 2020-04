Autónomos y pequeñas empresas, los grandes perjudicados del coronavirus

De un día para otro, sin previo aviso, tuvieron que cerrar las puertas de sus negocios. Desde entonces sus ingresos se han reducido de forma drástica y, sin embargo, se ven obligados a asumir numerosos gastos. Lamentan la situación, denuncian que los aplazamientos llegan tarde, consideran que las ayudas son insuficientes y que los créditos, que generan mayor endeudamiento, no deberían ser la única solución. Muchos aseguran que su situación es crítica y pronto pueden verse abocados a liquidar sus pequeñas empresas, lo que generaría una considerable destrucción de empleo en un país que cuenta con 3,2 millones de autónomos.

Desde principios de este mes, los periódicos de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL DÍA, publican en su versión digital una nueva sección de vídeos - Coronavirus: La Voz de los Autónomos y las Pymes- en la que explican su situación, expresan lo que piensan, detallan los riesgos que afrontan y reivindican medidas que alivien el grave impacto que la crisis del covid-19 está teniendo en su economía. Estas son algunas de las opiniones de los trabajadores por cuenta propia que se han expresado en la versión digital de EL DÍA.

Jesús Manuel Hernández, sector primario. Jesús Manuel Hernández Sangil, oriundo del norte de La Palma, es autónomo y para atender sus tierras tiene contratado a un trabajador. Ambos siguen acudiendo "con valentía", pero extremando las medidas de precaución, a los canteros con el fin de mantener los lineales de comercialización abastecidos para los ciudadanos. Sangil, que muestra su condolencia a los familiares de las personas fallecidas por coronavirus, agradece la labor que desempeñan todos los profesionales que luchan por doblegar esta pandemia. En lo relacionado con su profesión, pese a ser conocedor de los efectos negativos que sufre y sufrirá su sector en lo relacionado con la comercialización y, por ende, con los precios, mantendrá a su empleado y aguarda a que "los políticos cumplan con sus promesas" y esas ayudas que dicen que prestarán al tejido empresarial, teniendo especial sensibilidad con los autónomos. "A nosotros nos toca seguir produciendo para llenar las despensas de nuestros consumidores. No lo vamos a pasar bien porque el mercado no está nada bien para ningún sector agrario". "Hay un canal importante de comercialización como los hoteles, cafeterías y comedores escolares que no están funcionando, esto es una parte del producto que se tiene que quedar en el campo o se tiene que donar a entidades benéficas como así se está haciendo desde este sector". "Lo que nos toca es salir todos los días con valentía para producir estos plátanos para que los pongan en el mercado cuanto antes y que las personas que salen a comprar se encuentren con todo lo que necesitan para llenar su cesta de la compra". "Del discurso político de nuestro presidente y del resto de representantes políticos lo que pido es que todo lo que dicen sea verdad, que todos esos apoyos que quieren prestarle a los autónomos y al sector empresarial sea una realidad".

Diego, sector del ocio. Diego es dueño de una sala de conciertos en La Laguna (Tenerife) y denuncia que la situación está siendo bastante complicada para los pequeños empresarios y autónomo. Diego, uno de los nuevos dueños del Hospital en La Laguna, lamenta la situación para los pequeños empresarios. "Está siendo bastante complicada por el coronavirus y, sobre todo, para los nuevos autónomos que no tenemos ningún tipo de ayuda. Se han olvidado de que los nuevos emprendedores han creado una empresa con los ahorros de toda su vida o han pedido préstamos, como es nuestro caso", afirma este joven para añadir: "Hemos pedido un préstamo y la única ayuda que tenemos es una moratoria de préstamo que encima, cuando nos vuelvan a pasar el recibo, a lo mejor, nos cobran el doble". El propietario de esta sala de conciertos lagunera resalta las diferencias entre las empresas que llevan décadas de implantación con los nuevos negocios. "Ellos tienen muchas más ayudas que los nuevos empresarios porque tienen documentación para presentar y pueden acceder a más ayudas. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna", afirma.

Ángel Cabrera, sector del negocio digital. Este autónomo de Santa Cruz de Tenerife que se dedica al negocio digital. Se considera de los pocos trabajadores por cuenta propia afortunados. "Mi mundillo es internet, el negocio digital. En estos tiempos que corren, trabajando desde casa desde hace dos años y como autónomo, se puede decir que soy de los autónomos afortunados. Yo voy a facturar este mes a todos mis clientes pero otra cosa es que los ingresos vayan en paralelo". "Como autónomo me considero afortunado, como trabajador por cuenta propia me siento abandonado y decepciona. No te confundas, no soy de ideología, no llevo colores. Lo de pagar el IGIC hasta el 1 de junio, si yo el IGIC que he retenido, lo uso en mi economía familiar y lo retraso hasta el 1 de junio y luego, el 30 de julio se acaba el segundo trimestre con lo que en agosto ya tengo que volver, puedo acabar teniendo un problemón impresionante. Si yo ya hubiera fraccionado IGIC previamente y hubiera llegado al límite, no podría seguir fraccionándolo ni aplazándolo y tendría un problema de liquidez". "La supuesta ayuda del 75% es si mi facturación de marzo es un 75% menor a la media de los últimos 6 meses pero muchos autónomos, sobre todo los que prestan servicios a empresas, seguramente facturarán porque habrán seguido trabajando. Pero ¿cobrarán? Porque no tiene nada que ver lo que tú facturas con lo que tú ingresas".

Ana Belén Fernández tiene una tienda de ropa infantil. "Tengo dos niños de cuatro años mellizos. A mí me gustaría saber cómo lo hago con 661 euros. Cómo comemos, pago la luz, el agua, el alquiler del local, los proveedores que nos acaban de servir, el IVA, ? porque no nos lo van a regalar. Nos van a hacer una moratoria para que lo paguemos en junio. Las ayudas de los autónomos están siendo insuficientes".

Roberto Aramburu, sector agroalimentario. "Somos una pyme que hasta hace quince días teníamos 36 trabajadores. Al ser del sector de la alimentación, no se nos permite hacer un ERTE con una caída brutal de las ventas. Ante esta imposibilidad, no nos quedó más remedio que despedir. Tener que despedir a 11 trabajadores, que no se lo merecen, para poder pagar la nómina de 26 es difícil de asimilar".

Rebeca Marín tiene una peluquería. "Ahora estoy en paro porque he tenido que hacer un cese de actividad y un ERTE a la trabajadora que tenía. No tengo ingresos. No tengo ningún tipo de ayuda. Y no me soluciona nada aplazar los pagos. Lo aplazo todo, ¿y luego cómo lo hago?".

Francesc Melero es técnico de sonido para espectáculos. "Nos vimos afectados por la orden de parar todos los actos en los que hay grandes acumulaciones de gente, y automáticamente cayeron en picado todas las reservas que teníamos para ese mes de marzo. Hemos sido los primeros en vernos afectados y seremos los últimos en volver a la normalidad".

Praveen Vaswani es autónomo discontinuo y tiene un negocio ligado al turismo de temporada. "Al ser Alcudia una zona turística, trabajamos aquí únicamente siete meses, entre abril y octubre. No tengo derecho a ayudas porque no estaba dado de alta antes del estado de alarma. Llevo cinco meses sin ingresos y tengo muchos gastos. Me preocupa saber qué pasará cuando acabe el confinamiento, ¿se animará la gente a viajar?".