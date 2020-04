Ayudas europeas para la industria transformadora y del marisqueo de Canarias

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE han aceptado las enmiendas presentadas por Gabriel Mato para mejorar la propuesta inicial diseñada por las instituciones europeas para paliar las consecuencias socioeconómicas del coronavirus sobre la actividad pesquera y acuícola. "Hemos logrado que, por fin, entiendan que estos sectores necesitan a la Unión Europea más que nunca", ha asegurado visiblemente satisfecho del logro el eurodiputado del Partido Popular.

El nuevo paquete de medidas acordado permitirá que puedan beneficiarse de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca los sectores de la industria transformadora y del marisqueo. Precisamente, la estrecha colaboración con este último sector ha resultado clave para conseguir que "las instituciones europeas sean conscientes, por fin, de las muchas particularidades que tiene esta actividad con una gran relevancia social y económica", ha comentado Mato.

Asimismo, son medidas que están en sintonía con la Xunta de Galicia, como ha puntualizado el también eurodiputado popular Francisco Millán Mon, quien ha celebrado que la Eurocámara y el Consejo hayan acordado "dar una respuesta más ambiciosa a las consecuencias económicas de la pandemia en el sector marítimo-pesquero".

Ambos eurodiputados consideraron, desde un primer momento, que la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea era insuficiente al excluir eslabones fundamentales de la cadena mar-industria de las medidas económicas contra el Covid-19.

Sin embargo, y gracias a los esfuerzos del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, "no solo la pesca y la acuicultura, sino también el marisqueo a pie y el sector procesador, podrán recibir ayuda a cargo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero", ha puntualizado Millán Mon.

Inversiones en las regiones ultraperiféricas

Durante tres semanas de arduo trabajo, Gabriel Mato, como portavoz popular en la Comisión de Pesca del PE, ha conseguido recabar los consensos necesarios para enmendar las omisiones y debilidades de la propuesta original de la CE, y obtener el visto bueno a sus propuestas presentadas.

Gracias a ello, las regiones ultraperiféricas (RUP), como Canarias, y los mariscadores, jóvenes pescadores y acuicultores, minoristas y trasformadores podrán beneficiarse de las ayudas contempladas en el nuevo paquete de medidas.

Así, por ejemplo, las RUP podrán invertir su presupuesto para mitigar los efectos de la crisis en la actividad pesquera y acuícola, después de que las ayudas sean aprobadas por la Comisión a través de un procedimiento simplificado para que puedan llegar cuanto antes al sector, y permita que el Fondo Marítimo y Pesquero financie no solo los costes sino las pérdidas económicas inherentes a las operaciones de almacenamiento de productos de la pesca y la acuicultura, provenientes de estas regiones.

"Si los pescadores no están seguros de poder vender su captura a un precio correcto, no saldrán a pescar y eso se traducirá en que las fábricas de transformación dejarán de funcionar y la población no tendrá acceso ni al pescado fresco ni al procesado", ha explicado Mato. "Para evitar la ruina de esta actividad que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria en nuestras regiones, era vital autorizar una medida que permita garantizar a los pescadores la posibilidad de vender su producto en buenas condiciones y preservar el equilibrio financiero de las instalaciones de transformación, que deben enfrentarse a la escasez de oportunidades", ha explicado Gabriel Mato. "Las RUP necesitan, más que nunca, la ayuda de la Unión Europea para sobrevivir en las actuales circunstancias".

Ayudas por el cese de actividad

Otra medida lograda y "especialmente importante", según ha detallado el diputado palmero, es la posibilidad de acceder a las ayudas por cese temporal de actividad a los pescadores y mariscadores. Del mismo modo, se permitirá a los mariscadores y trasformadores recibir un apoyo económico que les ayude a afrontar el cese total de su actividad. "Los canales de distribución para estos trabajadores se ha desactivado -ha explicado Mato-, debido a que la demanda se ha detenido tras el cierre de hoteles y restaurantes".

A este respecto, Francisco Millán Mon ha defendido que "era de justicia que los profesionales del marisqueo, un sector fundamental para Galicia, pudiesen beneficiarse de fondos europeos para compensar el cese de la actividad debido a la crisis del coronavirus". Por su parte, la industria transformadora podrá recibir ayudas por las pérdidas debido a la caída de las ventas de productos de la pesca y la acuicultura.

Por último, el Parlamento Europeo y el Consejo han dado el visto bueno a que los acuicultores puedan beneficiarse de las ayudas de almacenamiento de su producción, y tengan la opción de acceder a una compensación por la suspensión temporal, la reducción de producción y las ventas de productos acuícolas.

"Haber conseguido este acuerdo y una postura consensuada entre las instituciones europeas antes de que las medidas se vatan en el Parlamento Europeo, es un gran paso porque permite que el proyecto del Reglamento se adopte sin necesidad de celebrar más negociaciones", ha concluido Mato.