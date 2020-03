Autónomos y comercios cargan contra el Gobierno por la falta de ayudas

Sin actividad desde hace dos semanas y con la cuenta corriente en números rojos, Mónica Puig, que es la propietaria de un restaurante en el centro de Gerona, comparte un vídeo en redes sociales donde explica su situación personal y profesional y carga contra el Gobierno por la falta de ayudas a autónomos y pequeños empresarios. "Estamos solos. No hay ayudas, estoy arruinada", lamenta la dueña.

Madre de dos hijos de 14 años, explica que debido al estado de alarma se ha visto obligada a hacer un ERTE a sus dos trabajadores. No obstante, recuerda que a finales de mes tendrá que pagar la Seguridad Social, la cuota de autónomo y otras recibos. Todo, sin ningún ingreso en las últimas semanas.

"Sr. Pedro Sánchez, usted prometió que ningún español se quedaría atras. Pues yo me he quedado atrás. A ver si viene y tira hacia delante con las ayudas que nos has prometido", comenta la empresaria indignada.

Puig explica que está arruinada, y que no es la primera vez que se encuentra en esta situación. "Hice una expanción de negocio que coincidió con la anterior crisis económica. Logré escapar, y creo que también lo haré ahora". Aún así, lamenta los mensajes vacíos de los políticos apelando a la unidad. "todo es una falsa, las próximas elecciones me quedaré en casa", concluye.



El sector demanda ayudas

La llamada de alarma de esta empresaria en Gerona es común en todo el sector de la restauración. La patronal Hostelería de España demanda flexibilizar el financiamiento bancario, reducir los costes y negociar las pólizas, para que las empresas obtengan liquidez para afrontar todas sus obligaciones.

La patronal aboga por buscar líneas de crédito específicas para las Pymes y demandan la suspensión de pagos del alquiler de los locales durante el tiempo que estén inactivos.