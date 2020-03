Canarias registra 44 ERTE y los empresarios exigen flexibilidad y agilidad al Estado

Canarias ha registrado este lunes la presentación de 44 Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) --datos de las 09.00 horas-- ante los efectos económicos del coronavirus, según datos recabados por Europa Press entre las patronales empresariales de las islas.

El secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, afirma que la mayor parte se corresponden con empresas hoteleras y de servicios vinculados al sector turístico pues cuando un hotel para su actividad todo el entorno se resiente.

Ha comentado que de cara al Consejo de Ministros de este martes esperan la "máxima agilidad" para ejecutar los expedientes y que se inyecte "liquidez" para las empresas pues muchas ya "facturan cero y hay pagos que hacer como nóminas o créditos".

En esa línea, plantea que el Gobieno central "cierre una bolsa de dinero para los bancos" avalada por el ICO y que "de inmediato" fluya hacia las empresas para que se puedan pagar nóminas y tratar de mantenerla "en pie".

Asimismo, defiende que se suspendan las cotizaciones sociales y que los ERTE no tengan periodo de carencia ni perjuicio de futuras prestaciones de desempleo para los trabajadores.

Bezares ha advertido también de que las actividades económicas no afectadas por el estado de alarma "se deben permitir" y en cambio "están cerrando a saco talleres y obras" que no están prohibidas. "Si paramos la economía a cero esto va a ser trágico, no tenemos que extendernos más allá del decreto, bastante sufrimiento hay ya para la economía", ha agregado.



NO PARAR LA ECONOMÍA A CERO

Ha señalado que el propio delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, le ha reconocido que la situación de Madrid "influye negativamente" en los cuerpos y fuerzas de seguridad resaltando que la situación sanitaria no es la misma porque en Canarias los casos son importados de Italia y Madrid.

"Hay que pensar en la prevención sanitaria pero la economía tiene que avanzar, si la paramos a cero el problema va a ser mucho mayor", ha indicado.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresario (CCE), José Cristóbal García, ha explicado en declaraciones a Europa Press que en estas circunstancias el que haga una previsión de los ERTE que tendrán lugar está "mintiendo", aunque comentó que "serán muchos" y que a primera hora de hoy en Canarias eran 44 los que se habían hecho.

"¿Cómo puede haber una previsión de una situación excepcional? eso es imposible. Lo que sí sabemos es que se está produciendo un parón y que esa caída brutal de la actividad, y por lo tanto de ingresos, obliga a tomar medidas que permitan en algún sentido mantener el empleo y a las empresas vivas", resaltó.

Asimismo, ha apuntado que para conseguir este objetivos se requiere de la aplicación de unos ERTE que alivien los costes de las empresas y de la modificación de dichos costes como consecuencia de esta situación.

García esperó de igual modo que el Real Decreto que anunciará previsiblemente este martes el Consejo de Ministros aclare un poco la situación. No obstante, entendió que "está claro que es una regulación que debe ser diferente y muy ágil".



"EL OBJETIVO ES QUE NO MUERAN LAS EMPRESAS"

"El objetivo --continuó-- es que no mueran las empresas, que sobrevivan para poder relanzarse a partir del mes de mayo o junio con una promoción importante y que se pueda retomar la actividad cuanto antes".

Respecto a los ERTE, el secretario general observó que son "inevitables" porque si una empresa no tiene actividad "no puede hacer nada". "Tienes que reducir costes porque si no, cierras", lamentó.

Finalmente, la CCE ha hecho especial hincapié en que, de entrada, lo prioritario es la flexibilidad de los expedientes, la adaptación a estos momentos y un plan de choque de salida.

"Medidas podría decir 200.000, pero lo fundamental es esto, que se haga cuanto antes y que se ajuste ya. Vamos a estar dos meses sin actividad y va a tener un coste brutal. Eso es así y eso es lo que vamos a tener", concluyó.