Los trabajadores españoles, a la cola de Europa en capacidades digitales

UGT denunció ayer que, según datos de Eurostat, los trabajadores españoles se encuentran a la cola en capacidades digitales, pues el 19% de la fuerza laboral afirma estar poco cualificada para hacer uso de tecnologías digitales en su puesto de trabajo. Se trata de una de las cifras más altas de toda la Unión Europea (UE), lo que, en opinión del sindicato, sitúa a España como una de las economías menos preparadas para afrontar la transformación digital.

De hecho, España es el séptimo país de la UE con mayor porcentaje de ciudadanía que se considera digitalmente incapacitada para realizar su trabajo. El porcentaje español es cuatro puntos inferior a la media europea (15%) y se sitúa por debajo de los datos de países como Alemania, Reino Unido y Países Bajos, cuyo porcentaje es la mitad que el de España.

Para UGT, en el contexto de la actual crisis del coronavirus, esta situación supone "una gran paradoja", ya que, mientras se está pidiendo a las empresas y a las administraciones públicas que fomenten el teletrabajo como medida preventiva, la mayor parte de las empresas y trabajadores no están preparados para ello. "No es posible pasar del trabajo en la oficina al teletrabajo si no es con planificación y de forma progresiva. Hay que invertir en digitalización y en formación específica y nuestro país está a la cola de Europa en la actualidad", sostiene el sindicato.

En este sentido, UGT advierte de que mientras el porcentaje de personas con dificultades para desenvolverse con herramientas digitales en España aumentó dos puntos porcentuales desde 2017, la media europea bajó dos puntos.

El sindicato denuncia que en los últimos años no se realizaron ni planes formativos masivos ni se tomaron medidas de calado para remediar esta situación, de modo que actualmente el 40% de los parados asegura no tener ninguna competencia informática y más de la mitad de la población española solo acredita competencias digitales básicas (54%). En 2019 sólo el 22% de las empresas españolas formaron en nuevas tecnologías a sus empleados.