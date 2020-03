La ZEC se propone superar el déficit de inversión procedente de Latinoamérica

"Tradicionalmente hemos tenido ganas de trabajar con Iberoamérica, pero pocas posibilidades". El presidente en funciones de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pedro Alfonso, invitó ayer a las empresas y consultores radicados en el Archipiélago a intensificar los lazos con América Latina y a "ir de la mano" para introducirse en los países del subcontinente con el objetivo de elevar su participación en las actividades que se desarrollan en el seno del instrumento de baja tributación.

Durante el encuentro Iberoamérica, una oportunidad, organizado por la ZEC, Alfonso destacó los incentivos a la inversión que presenta la Zona, en particular su reducido tipo del impuesto de sociedades, un 4%, 16 puntos por debajo de la media europea y al que "no se le acerca ningún otro territorio" de la UE. Esta y otras ventajas no están solo disponibles para empresas de nueva creación, recalcó el presidente en funciones del instrumento recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, sino también para la instalación de "sucursales y filiales".

El capital extranjero de los proyectos autorizados por la ZEC en 2018 -último ejercicio del que hay datos publicados- procedía de 23 países diferentes, de los que solo dos -México y Argentina- son latinoamericanos. En cuanto a las empresas inscritas ese año, el capital foráneo provenía de quince países, de las que solo uno -República Dominicana- se encuentra en Iberoamérica.

Para promocionarse entre los países y empresas latinoamericanas, la ZEC ha aunado fuerzas con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), integrado por los presidentes de 150 firmas punteras en la región y cuya, presidenta, Nuria Vilanova, animó a las entidades canarias a sumarse a "la aventura de unir España y América desde el punto de vista de los negocios". Vilanova puso el ejemplo de su propia empresa, Atrevia, que hace nueve años solo operaba en España y Portugal y ahora lo hace en quince países, la gran mayoría de ellos iberoamericanos. "Todo cambia -explicó la empresaria- cuando en cada país tienes un socio ideal: un hombre de negocios que es clave en ese territorio y al que puedes mirar a la cara".

Eso es precisamente lo que Ceapi ha hecho: "aglutinar a lo mejor de los países" y facilitar las relaciones económicas entre las empresas de ambas orillas del Atlántico. En los procesos de internacionalización, afirmó Vilanova, "empezar por América siempre es una oportunidad". A estrechar los vínculos con las firmas españolas ayuda que la estructura empresarial de ambos territorios es similar. "Las grandes compañías en América son familiares y pocas cotizan en bolsa", dijo la presidenta del Consejo, en tanto que su homólogo en la ZEC señaló que el 95% de las empresas latinoamericanas son pequeñas y medianas, una proporción parecida a la española, si bien solo aportan una cuarta parte del producto interior bruto (PIB), frente al más del 60% que representan las de España.

Según Nuria Vilanova, "no se pueden dejar todas las decisiones en manos de los gobiernos y los políticos". Por ello, añadió, "los empresarios están alzando la voz para crear nuevas realidades, y esto supone una oportunidad enorme para todos". En este sentido, la "creación de espacios de negocio" es el objetivo principal del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, cuya presidenta apunta a algunas claves para afrontar con éxito esta intensificación de las relaciones comerciales y empresariales entre España y las naciones iberoamericanas: el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa -conceptos "necesarios para que la empresa obtenga la aprobación de la sociedad"-, el papel de las mujeres y los jóvenes y la innovación.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, quien se encargó de cerrar el acto, recordó que las empresas acogidas a la ZEC representan tan solo el 1% del PIB de las Islas. "No hemos sabido explicar mejor nuestra situación", dijo. Matos animó a "hacer una reflexión colectiva y a salir a ganar el partido", en referencia a la necesidad de hacer valer las ventajas e incentivos de la Zona Especial Canaria y del Archipiélago en su conjunto.

La apuesta de los gobiernos españoles por potenciar las relaciones con América Latina, iniciada por Felipe González y continuada por quienes le sucedieron en la presidencia, se ha interrumpido. El presidente de honor del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián -presente ayer en el encuentro Iberoamérica, una oportunidad, organizado por la Zona Especial Canaria (ZEC)-, incluyó entre los "pequeños fracasos" del actual gobierno el de no saber "relacionarse bien" con los países del subcontinente.

España -y con ella Canarias- es, dijo Cebrián, un "vínculo fundamental" de las relaciones entre Europa y América Latina, de lo que ha sido prueba la expansión en la zona de empresas del país. También lo es que la inversión española en estos países sea la segunda de origen extranjero más elevada tras la de Estados Unidos. Por ello resulta más llamativa, indicó, la política del actual Ejecutivo en esta materia que, a su juicio, genera "desconcierto" en la Unión Europea. "Hay un país que mira a España como núcleo fundamental para relacionarse con América Latina, que es China", advirtió Cebrián, que remarcó que las autoridades chinas están promoviendo el uso del castellano.