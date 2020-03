La entidad pronostica que Canarias creará casi 40.000 empleos en dos años

Las buenas previsiones del BBVA para la economía canaria en los próximos dos años se encuentran sujetas a la incertidumbre que ha introducido el coronavirus. La entidad financiera presentó hoy martes su informe Situación Canarias, que contempla que el Archipiélago cree unos 38.000 empleos hasta el final de 2021. Sin embargo, la epidemia pone en riesgo estos cálculos y, pese a tratarse de una situación "temporal", puede impactar sobre el mercado de trabajo. Por ello, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, aconsejó tomar medidas que eviten que las consecuencias tengan carácter permanente sobre algunas empresas. "Hay que evitar al máximo cualquier tipo de despido, incluso temporal", advirtió.

El servicio de estudios del banco recomienda, en este sentido, que las administraciones favorezcan "medidas laborales de flexibilidad interna", en forma de ayudas temporales a las cotizaciones sociales o complementos salariales que favorezcan el teletrabajo y los ajustes de jornadas. Las medidas fiscales, apuntó Doménech, deben ser "muy focalizadas, no de carácter general".

BBVA entiende que España está "mucho mejor preparada" que en otras ocasiones para afrontar una crisis como la que supone el Covid-19. Los bajos niveles de deuda privada -de familias y empresas- y el significativo aumento del empleo en los últimos años invitan al optimismo en este aspecto. No obstante, por su especial dependencia del turismo y la conectividad aérea, Canarias "puede verse más afectada que otras comunidades autónomas" -en especial tras la recomendación de no viajar-, si bien cuantificar en qué medida lo estaría resulta ahora "muy apresurado".

El "primer frente de actuación" debe ser, a juicio de la entidad, garantizar que las empresas no sufran "tensiones y problemas puntuales de liquidez". Para ello, confía en que el Banco Central Europeo (BCE) inyecte liquidez y evite que se resientan las primas de riesgo y, en consecuencia, las posibilidades de acceso a la financiación.

Los responsables del BBVA animan a mirar lo ocurrido en China como un motivo para el optimismo. La actuación de las autoridades del país asiático ha posibilitado que la situación mejore y que la economía vuelva a repuntar. "Eso tiene que ocurrir aquí con más razón", sostuvo Rafael Doménech. "La actividad va a volver, y lo ideal sería que las relaciones laborales no se destruyeran ni se cerraran proyectos empresariales", incidió el director de Análisis Económico de BBVA Research.