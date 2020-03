Un premiado que salva vidas

Podría confundirse con una lata de refresco o con un paraguas plegable, pero guarda un secreto: salva vidas. Ahí reside el éxito de OneUP, un innovador flotador made in Canarias que sirve para prevenir ahogamientos. La empresa responsable de la creación del dispositivo, Leonar Creations, ganó ayer la decimotercera edición de los premios EmprendedorXXI en Canarias. Unos galardones impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores.

El formato premia el talento, la creatividad y el potencial de crecimiento de las nuevas empresas. Saúl de León y Luis Borges, los creadores de OneUP, cumplen con todas estas cuestiones. Ellos vieron una oportunidad donde otros no la habían visto y la aprovecharon . A través de documentales de rescates en el Mediterráneo se dieron cuentan de que muchos refugiados morían en el mar por no tener un soporte inmediato al que recurrir. Y OneUP es la solución. Un objeto pequeño y ligero que se puede lanzar al agua y desplegar de forma automática en cuestión de segundos. Un dispositivo de seguridad veinte veces más pequeño que su mayor competidor, el aro salvavidas.

La empresa, constituida en 2017 y con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, ha traspasado fronteras y ya distribuye en países como Noruega, Suecia, Indonesia u Omán, entre otros. "Estamos intentando llegar a más territorios, acabamos de aterrizar en EEUU y queremos penetrar más en mercados internacionales", afirmó De León nada más recibir el galardón que incluye un premio económico de 5.000 euros y el acceso a un programa internacional de acompañamiento en Silicon Valley o un curso internacional de crecimiento empresarial Ignite Fast Track de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Para los creadores de OneUP la parte formativa del premio es la más importante. "Estamos muy focalizados en buscar inversión, por lo que ir a Silicon Valley puede ser una manera de dar el salto a EEUU", reconoció De León. Una opinión que compartió el director territorial de CaixaBank en las Islas, Juan Ramón Fuertes, que aseguró que la formación es lo que más motiva a los emprendedores y los que más agradecen cuando lo experimentan.

Para Fuertes la irrupción de las tecnologías y los proyectos "han cambiado en estos trece años de recorrido" aunque no "el espíritu diferente que tiene el emprendedor, de ver posibilidades de negocio, que se mantiene a lo largo del tiempo".

Los premios son cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la empresa pública Enisa. Y en Canarias también participa como entidad organizadora la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). La entrega de galardones la presidieron, además del director territorial de CaixaBank, la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Almudena Estévez, y el director económico-financiero de Enisa, Pedro Da Silva, quien reconoció que todavía "se puede hacer un mayor esfuerzo para mejorar el apoyo a los emprendedores del Archipiélago". Por su parte, la viceconsejera subrayó que "queda trabajo por hacer en la difusión de la información" ya que, según explicó, los emprendedores desconocen las ayudas que ofrece el Gobierno canario. "La Consejería de Economía invierte este año 46 millones de euros en trece líneas de desarrollo y apoyo a la innovación para emprendedores", destacó Estévez, quien aseguró que estos premios son una gran oportunidad para "prestar apoyo a todas las empresas de capital innovador y nuevas tecnologías".