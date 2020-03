La CNMV advierte de más de una veintena de 'chiringuitos financieros' en seis países

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias de sus homólogos en Reino Unido, Austria, Italia, Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos sobre más de una veintena de entidades que están ofreciendo servicios de inversión sin la correspondiente autorización para llevar a cabo la actividad, es decir, que se trata de chiringuitos financieros.

El supervisor de los mercados recoge seis avisos de la autoridad británica, FCA, sobre tres entidades sin autorización (Cleantech Europe Escrow, Private Wealth Management LLP y The Bond Supermarket) y otras tres sociedades clon: Claremont Baker Brokerage (claremontbaker.co.uk), Online Currency Corp Ltd (onlinecurrency.club/) y Vendome Asset Management.

De igual forma, la CSSF de Luxemburgo ha señalado a las entidades ACI Capital (aci-capital.net), World Co-Investment Fund (wcifund.com) y AC Europe SA (ac-europe-sa.com).

Por su parte, el supervisor de Austria ha advertido sobre siete compañías que no pueden prestar servicios de inversión. Se trata de CRT Capital Ltd (cryptotradingsolution.com), FX Nextgen Ltd (fxnextgen.com), La Roche Capital Corp. (la-roche-capital.com), BIC Asset Management (bicassetmanagement.com/), Paraiba World Ltd (paraiba.world), Jubilee ACE (jubileeace.com) e interexfinance.com.

En cuanto a la Consob italiana, el supervisor del país ha anunciado el bloque de páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como kronosinvestit.com, tfx25.com, marketsbull.com, royalbanc.io, finantik.com y easytrade55.com.

La CNMV también ha recibido tres alertas de su homólogo en Irlanda sobre Devon Fairchaild & Co. (Singapur), Gelios Trade Limited (Irlanda) y Transfer Authority International (China/Japón), y una advertencia de la AFM holandesa sobre Alexander Kingsley Private Equity Inc (http://alexanderkingsleype.com/).

La CNMV recuerda que sus advertencias sobre chiringuitos financieros y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

Además, la Comisión ha habilitado un número de teléfono de atención al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.