Yolanda Díaz Pérez: "La política de mejora de rentas es lo que permite que España crezca más que la UE"

El velocísimo acuerdo para subir el salario mínimo a 950 euros catapultó a Yolanda Díaz como la ministra revelación del primer Gobierno de coalición. Hija de sindicalista y con una larga trayectoria política al frente de IU en Galicia, le sorprende tanta referencia a su ideario comunista.

La foto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ¿fue más una necesidad o tuvo mucho de declaración de intenciones?

Lo importante de esa imagen no era el cuánto, sino el cómo. La propia Constitución legitima el papel de los empresarios y los representantes de los trabajadores en las decisiones que se tomen. El diálogo social es una herramienta de primera magnitud. Habrá momentos como el del SMI que termine con acuerdos y otros que no, pero habrá habido diálogo.

Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha están entre los territorios con salarios medios más bajos y son las que lideran el incremento de la recaudación por cotizaciones con la subida de 2019. ¿De verdad que no impacta el alza del SMI?

Fíjese si no es así, que hasta las entidades como el Banco de España y el BBVA, que preveían un impacto muy fuerte con expectativas muy duras, han tenido que rectificar. No hay ningún dato que permita señalar esto. Lo que sí sabemos es que está teniendo un impacto muy positivo en las comunidades con los salarios más bajos. Incluso la Comisión Europea señala con claridad que es la herramienta más eficaz para atacar la pobreza laboral. La política de mejora de rentas que está llevando a cabo España es la que nos permite crecer más que la media de la UE en términos de PIB y de creación de empleo.

¿Es de las que piensa que si una empresa no puede pagar 950 euros por un contrato a tiempo completo es que no es rentable?

Hay que hacer pedagogía en positivo. La gran mayoría de las empresas y empresarios de este país cumplen la ley y están convencidos de que necesitamos salarios y condiciones laborales dignas. Es cierto que hay mucha precariedad y empresas que compiten deslealmente, pero también que un trabajador con un contrato de uno, dos, siete días o un mes difícilmente tendrá un compromiso con el proyecto. Es más, ¿a qué empresa le interesa tener a un trabajador con malas condiciones?

¿Qué será lo próximo en cambiar de la reforma laboral?

Una forma de precariedad gruesa, el culmen de una nueva forma de explotación basada en autónomos que no son tales.

Si son falsos autónomos ya conforme a la ley, ¿por qué hay que cambiarla?

Hay un debate doctrinal. Tanto es así, que todas la sentencias se dictan a favor del empleado.

También es labor de la Inspección de Trabajo que afloren miles de falsos autónomos.

El trabajo de la Inspección es ejemplar, pero debemos cambiar el marco normativo para que los trabajadores tengan que dejar de demandar, que es el principal problema que me trasladan, y ser reconocidos automáticamente.

¿No acabarán en la economía sumergida?

No se van a ir. La sociedad avanza mucho más rápido que la legislación. Claro que buscarán otras fórmulas. Actuaremos con contundencia. Una parte importante de los autónomos proceden de desempleo y buscan un refugio sin un proyecto empresarial fuerte. Hay otra parte muy sustancial que tiene que ver con la pobreza y la precariedad. Un autónomo en bicicleta recibiendo instrucciones no tiene ninguna autonomía.

¿Podrá repetirse la cercanía del salario mínimo entre agentes sociales con la reforma de la subcontratación? La CEOE dice que por eso no pasa.

La cadena de subcontratación es una de esas fórmulas de huida del derecho laboral y es uno de los asuntos que se están tratando los viernes en la Mesa del Diálogo Social. Conozco las preocupaciones de las patronales y de los sindicatos y el Ministerio, evidentemente, tiene su propia postura. Quiero ser prudente. Tenemos que intentar dar una salida a una nueva forma de trabajo muy compleja y que ha dado lugar a que personal de una misma empresa tenga cinco o seis convenios diferentes.

¿Está sobre la mesa la reducción de los tipos de contrato?

Está incluido en la segunda fase del acuerdo programático de Gobierno y se va a incidir en algo que creo que todo el mundo quiere: que el contrato ordinario sea el indefinido. ¿Esto quiere decir que va a haber solo una modalidad y sin temporales? Hay contratos que deben ser temporales. Quien pensó lo contrario con un modelo único, como Ciudadanos, se olvidó de que la gente enferma, que somos madres... Además, no podemos obviar algún elemento de la organización de la producción.

¿Pero los temporales pasarán a ser solo uno?

No quiero adelantarme, pero, como mínimo, más de uno tendrá que haber por esas dos cuestiones de temporalidad. Otro aspecto que trabajaremos y que ya incluimos en el decreto del campo es la recuperación del fijo discontinuo. Se ha abandonado y tiene fortaleza para abordar procesos que son de temporada.

Hablando del decreto del campo. ¿Por qué funcionará ahora el veto a la venta en pérdidas si en la leche, que ya existía, no lo hizo? Se sigue ofreciendo como producto reclamo.

El producto reclamo tiene que acabar. Lo de comprar dos paquetes de pañales y que te regalen un litro de leche se va a impedir. Es un problema estructural. Hay que poner en cuestión el poder de las distribuidoras porque operan como un poder oligárquico mancillando sectores productivos. Una gran parte de la España rural está vacía, lo que nunca quiso decir que estuviera dormida. Sus movilizaciones son legítimas y justas.

¿Tendrán que cotizar más los autónomos para acceder a más cobertura de contingencias?

De los 3,2 millones del régimen de autónomos hay una parte con órganos societarios y 1,9 millones que son personas físicas, entre los que están 450.000 con alguna persona en plantilla. Tanto los grandes como los pequeños van a la base mínima. No pasa en ninguna parte. Los asalariados no pueden elegir la base. Nuestra propuesta tiene que ver con los ingresos reales, teniendo en cuenta a los autónomos que empiezan y no tienen solvencia. Será un sistema más solidario entre los autónomos. Obviamente, habrá un impacto importante en la recaudación y es otro ejemplo de pedagogía sobre la importancia de cotizar para tener buenas prestaciones.

¿Realmente se llevan bien los diferentes músicos, como define al Gobierno cuando defiende que siguen una misma partitura? Discrepancias ha habido.

Las hay siempre. Es el primer Gobierno de coalición de la historia de España. Esto es muy grande. En los Gobiernos monolíticos del PP o del PSOE también había discrepancias. ¡Es normal! Los intereses de la ministra para la Transición Ecológica con la de Industria, sea un partido único o una coalición, son diversos. Es evidente que nos llevamos bien.