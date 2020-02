La exitosa forja de vocaciones

La economía de Canarias se sostiene en un turismo que a su vez descansa en un clima envidiable, unos hermosos paisajes, un amplio abanico de infraestructuras hoteleras, la idiosincrasia de la cultura, historia y gastronomía de las ocho islas y, ante todo, sus imprescindibles recursos humanos. Son las recepcionistas, las camareras de piso, los camareros y los chefs, entre muchos otros, quienes ejercen como sólidos cimientos de un sector obligado a caminar en la senda de la innovación y la mejora de su calidad. En estos objetivos trabaja desde hace tres décadas la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias S.A. (Hecansa), por cuyas aulas han pasado 10.000 alumnos, de los que un 98% ha logrado entrar en el mundo laboral.

Uno de estos estudiantes que logró trabajo ipso facto es la joven Jenifer Padilla, recepcionista del Hotel Aguere, en La Laguna, que terminó Gestión Hotelera hace apenas tres años. Padilla se benefició del sistema de formación dual que Hecansa implantó en el curso 2013-2014 de manera pionera en España y que combina procesos de enseñanza en la empresa y en el centro de formación. "Cuando hice prácticas, mis jefes me dijeron que se notaba mucho de dónde venía. Este aprendizaje te hace mucho más fácil ejercer la profesión porque desde un primer momento te pones en faena en lugar de que todo sea teoría". Durante sus estudios, Padilla aprendió marketing, reservas, recepción e incluso dirección y eventos, lo que le sirvió para adaptarse mucho más rápido a su actual profesión. "Tardé sólo una semana en encontrar trabajo y mi paso por Hecansa fue esencial", señala orgullosa.

Esta tinerfeña de 24 años proviene de una familia dedicada a la hostelería, por lo que su entrada en el Hotel Escuela Santa Cruz venía casi marcada por la genética. "Me gusta el trato con los turistas extranjeros, hablar con ellos en sus idiomas, conocer otras culturas y otros puntos de vista". Para ello, le resultó útil el refuerzo en idiomas que recibió en Hecansa, que ofrece hasta un 300% más de horas de alemán y un 200% más de inglés que la normativa estatal.

Otro ejemplo de integración laboral es el del brasileño Juan Carlos de Souza, que llegó hace 14 años a Gran Canaria y que, tras trabajar como camarero, decidió dar el paso de formarse en el Grado de Cocina y Gastronomía, a pesar de que él mismo consideraba que su edad sería un hándicap. "Tenía 30 años cuando empecé y el resto de alumnos menos de 20 por lo que pensé que no iba a encajar bien, pero luego comprobé que era una tontería porque aprendí muchísimo, sin duda Hecansa es el centro más completo de Canarias".

Su entrada en Hoteles Escuela de Canarias supuso un punto de inflexión para De Souza. "Allí me enamoré de la gastronomía y decidí ampliar mi campo de trabajo por lo que, tras terminar mis estudios en Hecansa, comencé a estudiar pastelería". Con todo lo aprendido y después de trabajar en el sector privado, el exalumno regresó al origen y ahora ofrece clases de Pastelería de Autor en Santa Brígida mientras ejerce como asesor de diversos restaurantes y hoteles canarios.

Si alguien puede ofrecer un análisis certero sobre la evolución de los Hoteles Escuela a lo largo de estas tres décadas es sin duda Octavio González, que curiosamente comenzó hace 27 años como profesor y que terminó como alumno, pues cuando ya era jefe de Pastelería "aparecieron las inquietudes" y obtuvo el Grado Superior de Cocina a la vez que enseñaba. En estos inicios, la formación de Hecansa estaba enfocada a la creación de cargos directivos hoteleros, pero desde los últimos 20 años se ofrecen programas de Gestión de Alojamiento, Dirección de Cocina, Gastronomía, Restauración y Dirección de Alimentación y Bebidas. González, que participó en el Plan de Mejora de la Gastronomía de Canarias, considera que desde hace tiempo el sector turístico apuesta por la profesionalización y que los empresarios ya no eligen a cualquiera para prestar el servicio.



Espejo del mundo real



Para garantizar el buen hacer resulta de gran utilidad la formación dual, que tanto aproxima a los jóvenes a lo que se encontrarán luego en el mundo laboral. "Algunos alumnos llegan con la idea de que van a Masterchef, con el gorro y el delantal inmaculados a crear platitos". Pero la realidad es bien diferente. "La hostelería es dura porque cuando todo el mundo está disfrutando de su fin de semana y de sus festivos, nosotros estamos trabajando", recuerda González. Una experiencia que sirve de filtro para que aguanten los que verdaderamente aman la profesión. "Quienes se quedan tienen vocación y siempre están investigando, preguntando y con ganas de crear sus platos".

De cara al futuro, el objetivo de Hecansa es el de seguir formando a las nuevas generaciones de trabajadores del sector con la finalidad de lograr un empleo más cualificado. Una de estas promesas de la cantera es Andrea Muela, que estudia 2º de Gestión Hotelera en el Hotel Escuela Santa Cruz y que resalta la importancia de conocer el sector desde dentro. "Tenemos una semana teórica y otra de prácticas en la que aplicamos todo lo aprendido y que nos ayuda a mantener la perseverencia y el compromiso".

Esta joven de 22 años estuvo presente en la feria turística World Travel Market, en Londres, y cada semana se introduce en las entrañas de un hotel. "Puedo ver in situ la gestión de la directora, las reuniones del departamento, cómo se hacen los check in, cuáles son los problemas que pueden surgir y sus soluciones, así como la revisión de las salas. Esto es lo que más te acerca a la realidad de un hotel; aunque luego tengas que adaptarte al funcionamiento de cada uno porque los de ciudad no tienen nada que ver con los vacacionales, siempre hay parámetros que se repiten", resalta.

Muela domina cuatro idiomas y tiene claro que la gestión hotelera es su futuro. "Me gusta mucho hablar con la gente y esta profesión no te encasilla, tienes posibilidades de viajar por todo el mundo y trabajar en otro país. Estoy deseando terminar los estudios para poder empezar". De hecho, las empresas del sector ya comienzan a fijarse en los alumnos y alumnas que están a punto de gradudarse. "Todo el mundo me decía que de Hecansa saldría con trabajo. Si te gusta de verdad este mundo y sacas provecho de lo aprendido, lograrás empleo porque los Hoteles Escuela tienen muy buena reputación".

En esta línea pretende seguir Hecansa, que bajo el lema Despertemos otras 10.000 vocaciones celebra sus 30 años buscando vías alternativas de expansión. Entre ellas, la de descentralizar la preparación de las islas capitalinas. Aquí es donde aparece el proyecto Escuela de Aprendices, un sistema de formación pionero en España que se implantará en todo el Archipiélago y del que este año se desarrolla un programa piloto. "Pretendemos crear una red de empresas colaboradoras para ajustarnos a las necesidades del sector turístico y ayudar a estos aprendices a adaptarse mejor al mundo laboral", explica el director gerente de Hoteles Escuela de Canarias, Alberto Ávila. Para potenciar este modelo en todas las islas, se creará una red de empresas en cuyas instalaciones podrán formarse los estudiantes, que recibirán a cambio una compensación económica. "De esta manera apuntalamos nuestra ventaja competitiva, que se fundamenta en una metodología conectada con el tejido productivo que nos permite estar en permanente actualización", insiste Ávila.

Como recuerda la consejera de Turismo del Gobierno regional, Yaiza Castilla, Hecansa nació "para aportar valor y excelencia desde la formación a la principal actividad económica de las Islas y distinguirnos como destino turístico". En Hecansa se titulan cada año en torno a 200 profesionales en sus ciclos formativos de grado medio y superior, y de sus aulas han salido directivos de algunos de los hoteles más importantes de las Islas, así como prestigiosos chefs y otros profesionales de todas la áreas del sector.