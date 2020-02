El euríbor celebra sus cuatro años en negativo con un nuevo descenso

Este mes de febrero, el euríbor cumple 4 años en negativo. Hace cuatro años, por primera vez en sus 20 años de historia, el principal indicador de las hipotecas variables registraba un dato negativo (-0,008%). En ese momento, nadie podría imaginar que cumpliría cuatro años en números rojos y que además celebrara este hito histórico con un nuevo descenso hasta el 0,28%. "La verdad que nadie esperaba que el euríbor marcara cifras negativas durante un periodo tan largo de tiempo. Otro tema es que, dadas las cifras de los últimos meses, los expertos en el sector financiero adelantaban que sería un recorrido en negativo bastante extenso y creemos que por lo menos durante todo este año seguirá la misma tendencia negativa", señala Ruth Armesto, directora del canal digital Hipotecas.com.

En concreto, este índice de las hipotecas variables es este mes un 0,03% más bajo que en enero de 2020. Si comparamos el dato con el que se registró en febrero de 2019, el indicador ha bajado un 0,17%, ya que hace un año estaba en el -0,108%. Esta cifra significa una nueva caída después de cinco meses de subida (septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero).

Simone Colombelli, director de Hipotecas de iahorro.com, apunta que a las decisiones del BCE hay que sumarle el contexto económico actual: "Todos los informes apuntan a un parón en el sector inmobiliario y a una recesión. A esto se han unido las caídas de la Bolsa y el efecto del coronavirus en muchos países. Este escenario favorece que el euríbor siga en terreno negativo por lo menos en lo que nos queda de año".



Ahorro de hasta 400 euros en cuatro años

Los ciudadanos que tenían una hipoteca variable antes de 2016 se han beneficiado de un ahorro sustancial en estos cuatro años en sus hipotecas. Por ejemplo, en el caso de préstamos hipotecarios de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de euríbor +0,99% han visto cómo sus cuotas pasaban de ser en 2016 de 479,77 euros mensuales a los actuales 462,34 euros mensuales. Un ahorro de 17,43 euros al mes que se traduce en 209,16 euros en los cuatro.

El mayor ahorro en las cuotas se ha producido este 2020. Los hipotecados (siguiendo el ejemplo anterior) pagarán los próximos 12 meses 462,34 euros de cuota frente a los 473,99 euros que han pagado el último año. Esto supone un ahorro anual de 139,8 euros. Si a esta cantidad sumamos la diferencia en el pago de cuotas de los tres años siguientes llegamos al ahorro de 209,16 euros.



Si busco ahora una hipoteca, ¿mejor fija o variable?

Hipotecas fijas en mínimos históricos vs un euríbor en mínimos históricos. La pregunta no parece sencilla, ¿qué tipo de hipoteca es más interesante en este momento? "Es cierto que el dato del euríbor podría inducir a la contratación de hipotecas a tipo variable. Sin embargo, creo que las entidades debemos acompañar al cliente en lo que puede necesitar actualmente y en el futuro", explica Ruth Armesto, quien, además, recomienda a los clientes hacer una compra responsable apoyándose siempre de un buen servicio y "no sólo poniendo el foco en los precios bajos actuales sino teniendo en cuenta todas las posibilidades del mercado".

Por su parte, Simone Colombelli destaca que ya se pueden encontrar hipotecas fijas en torno al 1,35% sin ningún tipo de combinación, algo que hasta ahora era impensable. "Las hipotecas fijas tienen unas ofertas muy buenas que están atrayendo a muchos clientes", señala.

El director de Hipotecas de iahorro.com recuerda que la tendencia hipotecaria en los últimos meses ha cambiado. "La tendencia a favor de las hipotecas fijas cambió hace unos meses y se ha ido manteniendo. Hace apenas cinco años, el 85%-90% de las hipotecas que se contrataban eran variables, ahora suponen el 55%-60%. Esto ha ocurrido por dos motivos, el primero es que los bancos mantienen su apuesta por este tipo de préstamos con muy buenas ofertas, incluso con ofertas agresivas. Por otro lado, los clientes cada vez preguntan más por las hipotecas fijas que por las variables porque buscan tranquilidad y saben que en algún momento el euríbor volverá a subir".

Colombelli considera que esta situación también es muy interesante para los ciudadanos que estén pensando en subrogar su préstamo hipotecario: "Hay ciudadanos que tienen hipotecas con tipos variables del 2%-3%, ahora podrían plantearse cambiarse a una hipoteca fija que les aporte tranquilidad e incluso un tipo más económico".

Sea fija, variable o mixta, ambos expertos hipotecarios recuerdan a los usuarios que la elección de un préstamo hipotecario debe ser personal para que se ajuste lo máximo posible al perfil financiero del solicitante. "Creo que es el momento de que las entidades financieras demos un paso al frente y planteemos productos personalizados acordes a las necesidades de los clientes y no tanto en un formato únicamente de tipo de interés fijo, mixto o variable", concluye Ruth Armesto.