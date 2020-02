La cuota de atún rojo asignada a la flota canaria crece un 30%

La flota pesquera canaria disfrutará este año de un nuevo incremento de la cuota de atún rojo, que crecerá un 70% respecto a la asignada en 2019. De esta manera, las 249 embarcaciones de las Islas que se dedican a la captura del patudo podrán pescar en conjunto hasta 571,4 toneladas, casi 133 más que en el pasado ejercicio.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy, lunes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las normas que regularán la nueva campaña del atún rojo para los buques autorizados a la pesca de esta especie en aguas del caladero canario. El modelo que se aplicará es similar al empleado en 2019, que establecía una distinción entre la flota cañera dedicada exclusivamente a la captura de túnidos y la los barcos de artes menores que complementan esta actividad con otras pesquerías. No obstante, la resolución de la Secretaría General de Pesca contempla algunas novedades, como la ampliación de la campaña, que comenzará el 20 de febrero y no finalizará hasta el 31 de diciembre, cuando se haya agotado todo el cupo.

La zafra se dividirá en dos etapas. Hasta el 14 de junio se aplicarán los límites individuales por barco, mientras que desde el 15 de junio hasta la medianoche del último día del año la cuota "se distribuirá por el conjunto de los buques sin restricciones individuales".

Este último sistema, conocido como pesca olímpica, rigió en 2018 y provocó las quejas de parte de los pescadores, puesto que la cuota se agotó antes de que los ejemplares llegaran a algunos puntos del Archipiélago. En esta ocasión, la pesca olímpica se utilizará para una segunda fase, destinada a evitar que una parte del cupo quede sin capturarse. De hecho, el Ministerio accedió a reabrir la campaña de 2019 entre el 4 de noviembre y el 31 de diciembre para dar la oportunidad de pescar la totalidad de la cuota y se hizo, precisamente, a través de esta modalidad.

Las 571,4 toneladas de atún rojo concedidas a Canarias son el resultado de sumar las 484,1 de las que consta la cuota y 87,3 toneladas extra derivadas de la normativa comunitaria dirigida a primar a las flotas artesanales. El Archipiélago trata de hacer valer el carácter totalmente artesanal de su flota para conseguir un incremento aún mayor de las cantidades que se le autorizan a pescar.

El 90% del cupo se distribuirá entre los buques atuneros cañeros (un 60%) y los de artes menores (un 40%), mientras que el 10% restante se reparte de manera lineal entre los barcos con menos de doce metros de eslora que no formen parte de la modalidad de atuneros cañeros.