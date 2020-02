El tren de alta velocidad une Granada y Sevilla

La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) pone en servicio los nuevos trenes Avant entre las ciudades de Granada y Sevilla este domingo 16 de febrero. A partir de esta fecha, la oferta para viajar entre ambas capitales será de cuatro servicios Avant directos y diarios por sentido, con paradas intermedias en Loja, Antequera Santa Ana, Puente Genil y Córdoba.

Según ha informado Renfe a través de una nota de prensa, los nuevos Avant, servicios de Media Distancia por vías de alta velocidad, emplearán un tiempo de viaje de dos horas y 30 minutos, en función del servicio, mejorando en hora y media el actual realizado a través de la vía convencional entre Granada y Sevilla, y eliminando los actuales transbordos por carretera.

Los nuevos Avant sustituyen a los actuales trenes Media Distancia Convencional entre Granada y Sevilla. En Sevilla, el primer viaje del tren Avant a Granada sale este domingo a las 7,45 horas, con llegada prevista a las 10,28 horas a Granada, en cuya estación de ferrocarriles atenderá a los medios la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García.

Con estas ocho frecuencias de Avant directos, Renfe dispone una oferta de 1.900 plazas diarias para viajar cada día entre ambas ciudades, que quedarán conectadas desde primera hora de la mañana con tiempos de viaje que permiten la ida y vuelta en la misma jornada.

Renfe puso a la venta el día 10 de febrero los billetes de los nuevos Avant entre Granada y Sevilla con un precio de 47,20 euros el billete sencillo y de 37,75 euros con descuento de Ida y Vuelta, además de descuentos propios de estos servicios Avant para viajeros recurrentes.

Este sistema de bonos incluye el Abono Tarjeta Plus, para realizar entre 30 y 50 viajes, con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.

Los nuevos servicios entre Granada y Sevilla conllevan también el incremento de la oferta de trenes Avant en Loja, que a partir del 16 de febrero cuenta con ocho servicios que permitirán la conexión de esta localidad con Granada en un tiempo de viaje de 20 minutos, con Córdoba en una hora y 30 minutos y con Sevilla, en dos horas y diez minutos, aproximadamente.

En cuanto al material, este nuevo servicio Avant se prestará con trenes de la serie 114. Son vehículos fabricados por Alstom-Caf que cuentan con 237 plazas, más una para personas de movilidad reducida, que alcanzan una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora.

La entrada en servicio de los nuevos Avant Granada-Sevilla conlleva la modificación de la oferta de Media Distancia Convencional en distintos recorridos de Andalucía, tal y como aprobó el Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto.

Esta reorganización de los servicios de Obligación de Servicio Público en Andalucía pretende, aprovechando la nueva infraestructura de alta velocidad en el tramo Antequera-Granada, ofrecer al viajero nuevas opciones de desplazamientos entre diferentes provincias andaluzas, con una reducción de tiempos de viaje, aumento del confort en el mismo y permitiendo mayor optimización de los recursos.

La reorganización afecta, en mayor o menor medida, a los actuales servicios de Media Distancia que comunican Sevilla con Málaga, Córdoba, Granada y Almería, así como a los Media Distancia Granada-Algeciras.

De acuerdo con este plan de reorganización, la relación de Media Distancia Algeciras-Granada pasa a ser Algeciras-Antequera, manteniéndose la oferta actual de seis trenes diarios, tres por sentido.

Cinco de estos trenes conectarán en Antequera con los nuevos Avant de Granada: dos con salida de la estación granadina y tres con origen en Algeciras. Estas conexiones mejoran los tiempos de viaje entre la provincia de Granada y el Campo de Gibraltar en unos 45 minutos, hasta dejar el mejor tiempo de viaje en tres horas y 45 minutos. Se mantienen todas las paradas intermedias actuales entre Antequera Santa Ana y Algeciras.

Se garantizará, además, la conexión de primera hora de la mañana de Granada hacia Algeciras mediante el sistema actual: autobús Granada-Antequera y tren convencional con salida de Antequera a las 10,09 horas y llegada a Algeciras a las 12,48 horas.

El precio del billete sencillo entre Granada y Algeciras con los nuevos enlaces Media Distancia+Avant se mantendrán sin variación respecto al actual de los servicios convencionales.



Conexión con Guadix

En la relación Media Distancia Granada-Almería, garantizada también como Obligación de Servicio Público, Renfe mantiene los precios actuales.

Los trenes de Media Distancia convencional Almería-Granada mantendrán las mismas paradas intermedias actuales entre ambas capitales, incluida Guadix, que mejorará por tanto las conexiones con Sevilla a través de los enlaces que se establecerán en Granada con los nuevos trenes Avant.

A partir del 16 de febrero, Guadix dispondrá de seis enlaces diarios en Granada vía alta velocidad para viajar hasta o desde Antequera, Puente Genil, Córdoba y Sevilla.

Con ellos, la conexión Guadix-Sevilla se realizará en tres horas y 51 minutos y Guadix-Córdoba en tres horas (mejores tiempos de viaje en ambos casos).

Estos servicios permitirán realizar la conexión por tren con Sevilla, eliminando los transbordos por carretera que eran necesarios hasta ahora para salvar aquellos tramos en los que no es posible circular por actuaciones en la infraestructura.

En los servicios de Media Distancia convencional Granada-Almería, Guadix se mantendrá como hasta ahora siendo parada intermedia de la relación, de forma que conserva su servicio diario en tren habitual hacia Granada y Almería (cuatro trenes por sentido). En este caso sí seguirá siendo obligado el transbordo entre Huércal y Almería por los trabajos en la infraestructura que Adif realiza actualmente en ese punto.