El Gobierno derogará el próximo martes los despidos por bajas justificadas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que irá al próximo Consejo de Ministros del martes 18 de febrero la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas médicas.

"No hubo ningún debate sobre la derogación del 52.d, lo quiero poner en valor, no hubo ninguna discusión", ha defendido tras una reunión con el director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto. Díaz también ha subrayado que los plazos se han ajustado a los trámites necesarios. "No hay plazo menor", ha insistido.

Además ha explicado que se ha expuesto la derogación a los portavoces de los distintos grupos políticos, que eso requiere tiempo y que "no ha habido ningún reparo" desde ningún interlocutor.

Díaz ha incidido en que se elimina este apartado del artículo y que otros temas más amplios sobre absentismo siguen su curso en el marco del diálogo social donde los agentes sociales están trabajando "mucho y bien". "Va a ser gran noticia que no vivamos situaciones tan degradantes como que cuando alguien es más vulnerable pueda perder el trabajo", ha subrayado Díaz.



El sector donde más se ha utilizado

Díaz ha reconocido que no hay datos globales sobre el uso de este despido en España pero sí indicios, con prudencia, de que en un sector concreto, el telemarketing, sí se había recurrido más a esta vía y que la sentencia del Tribunal Constitucional abrió un debate que no existía.

La ministra de Trabajo ha subrayado tras la reunión con Nieto la intención de colaborar de forma estrecha con la OIT como vía fundamental de trabajo del Gobierno junto al impulso del diálogo social.

Por su parte, Nieto ha destacado la importancia de abordar las reformas desde el diálogo social y ha urgido a tomar medidas para reducir las desigualdades que persisten en España, contra la elevada tasa de paro o los altos niveles de subempleo.

Son temas estructurales que hay que abordar y que no tienen tanto que ver con reformas o normas laborales ya que, en España, con la misma legislación los niveles de paro varían mucho entre regiones, ha subrayado Nieto.