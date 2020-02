Francisco González ante el juez en la Audiencia Nacional: los audios

El expresidente del BBVA, Francisco González, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón unas tres horas el pasado 18 de noviembre. A preguntas de los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano aseguró que "nunca" vio los contratos y facturas suscritas con el excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado en la causa en la que se investigan las cloacas policiales, según el audio de su comparecencia a la que ha tenido acceso este diario.

Declaración de Francisco González en la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2020: el contrato con la agencia Cenyt, de Villarejo

Según sus explicaciones, la opa hostil de una "constructora pequeña" como era Sacyr contra un banco de la entidad del BBVA le resultaba una "chapuza monumental". Como "no me lo podía creer y como no me lo podía creer es por lo que se decide por parte de Corrochano contratar esa compañía y buscar qué personas y cuánto representaba en acciones", justificó la contratación de las empresas del entramado de Villarejo, del que dijo ignorar que fuera policía y que se aprovechara de sus contactos en el cuerpo.

Declaración de Francisco González en la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2020: no sabía cómo era Villarejo

Aseguró que no conoció al excomisario hasta que lo vio en el programa de Jordi Évole, aunque tampoco dudó en afirmar que a Villarejo se le consideraba "honorable hasta que le meten en la cárcel".

Declaración de Francisco González en la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2020: apunta a Ángel Cano

Toda la responsabilidad la descargó sobre el que era su jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, pero al ser preguntado por los fiscales Anticorrupción si él tenía capacidad para firmar un contrato de la entidad de los suscritos con el excomisario, apuntó a quien era su superior entonces en el departamento de Seguridad: Ángel Cano, luego consejero delegado de la entidad hasta el pasado mayo. Señaló que, aunque fuera por "asentimiento", debió saberlo, pero en ningún caso una cuestión semejante llegaba a la presidencia.

Declaración de Francisco González en la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2020: todos los contratos pasaban por el servicio jurídico

En todo momento dijo ignorar los detalles de la contratación y sostuvo que solo dice lo que constituye la operativa habitual del banco, pero así también implicó en la firma del contrato a los servicios jurídicos del banco, además de al propio Corrrochano que cree que podía tener capacidad para redactar un contrato que él mismo había negociado. "Yo no deduzco nada, porque no sé nada, pero digo la forma normal de trabajar del banco", aseguró en otra respuesta.

Declaración de Francisco González en la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2020: las mordidas a Ausbanc

En su declaración en la Audiencia Nacional, González admitió que el banco pagó en mordidas "muchísimo dinero" a Ausbanc, y también a "otros intereses creados que existían en la sociedad", aunque pone atención a asegurar que otras pagaron cantidades mucho más elevadas. Se da la circunstancia de que el presidente Ausbanc, Luis Pineda, al que se juzga por extorsión en la Audiencia Nacional está personado como acusación particular como víctima de las prácticas del excomisario.

Declaración de Francisco González en la Audiencia Nacional, el 5 de febrero del 2020: por qué dejó la presidencia del banco

Francisco González abandonó sus dos cargos de presidente, el ejecutivo y también el de honor. Según explicó al juez García-Castellón, trataba de evitar que través de su persona, sometida a "una enorme campaña mediática", se dañara al banco. Es lo que, coloquialmente, explica como "quitarle presión a la caldera".