Menos pagas no contributivas

A diferencia de los beneficiarios de pensiones contributivas, el número de canarios que cobran prestaciones de invalidez o de jubilación no contributivas (esta última la cobran quienes no cotizaron lo suficiente para percibir la jubilación ordinaria) disminuyó ligeramente el último año. 2019 terminó con 23.690 isleños en la nómina pública de perceptores de la prestación no contributiva de jubilación, 127 menos que en 2018. En el caso de quienes reciben la no contributiva de invalidez, 19.045 canarios están actualmente en nómina del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 384 menos que hace un año. Las pensiones no contributivas acarrearon el año pasado al erario público un gasto de 232 millones solo en las Islas.