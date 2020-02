Herbert Diess: "Seat supone una referencia dentro del Grupo Volkswagen"

El máximo responsable mundial del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, concedió hace unos días en Davos, coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial, una entrevista exclusiva para analizar la marcha en los primeros días de este año del italiano Luca de Meo de la presidencia de Seat. El primer ejecutivo de la enseña alemana asegura que el futuro de la marca española está asegurado, así como la permanencia del grupo germano. Además, Diess pasa revista a los principales retos que tiene el sector.

¿Cómo valora la decisión de Luca de Meo de abandonar Seat?

Luca ha hecho una labor estupenda, un gran trabajo. De hecho no solo Luca. Creo que ha sido la trayectoria de Jürgen Stackmann y Luca de Meo la que ha sido muy positiva. Seat ha empezado a hacerse una marca reconocida, tal vez no en todo el mundo, pero con mercados muy importantes. Ha sido la marca que más creció en el grupo el pasado año. Creo que tiene un plan muy viable y han logrado un nivel de rendimiento básico importante. Es una primera fase.

¿Ya hay recambio? ¿Han pensado en alguien de su equipo?

Seat tiene un equipo directivo muy fuerte. Tenemos un responsable de ventas (Wayne Griffiths) que es uno de los mejores profesionales que tenemos en el grupo, uno de los mejores en producción (Christian Vollmer) y uno nuevo en desarrollo (Axel Andorff). Hacen un muy buen equipo. No creo que vaya a pasar nada sin Luca en los próximos meses. No tenemos prisa ahora para nombrar un sustituto.

¿Es una pérdida importante para el Grupo Volkswagen?

Sin duda. Luca ha contribuido mucho al grupo. Ha trabajado en Wolfsburg en Volkswagen y ha estado en Audi en una fase de crecimiento muy importante para la marca, y también en Seat los últimos años. Muy positivos. Es un líder muy ilusionante. Es una de las personas que más sabe de marcas y de posicionamiento de marca en el mundo del automóvil. Tiene muchísima experiencia. Entiendo que pueda escuchar la oferta para hacerse jefe de Renault. Es un cargo que dentro del grupo no teníamos ninguna posibilidad de ofrecerle. Ahora veremos qué pasa porque tiene que aclarar su situación con nosotros. Es evidente que hay cláusulas pero son temas que no puedo comentar. Tenemos que aceptar que se va. Es algo normal. Hemos hecho un esfuerzo para que se quede, pero entiendo que se quiera ir. Tiene la edad en la que puedes buscar desafíos y hay que aplaudirlo, aunque nos duela.

¿Por qué mandó una carta a la plantilla de Seat?

Era importante transmitir ese mensaje de tranquilidad. No hay ninguna razón para cambiar la trayectoria ni la estrategia que tiene Seat. El plan está establecido. Tenemos plena confianza en la fábrica de Martorell y en su plantilla. Forman parte importante del grupo y seguiremos trabajando en nuestra estrategia, incluyendo la de Cupra. Cupra y Seat son una unidad. Promocionando a Cupra hacemos crecer a Seat. No se puede separar. No es una o la otra. Esa es la línea que vamos a seguir. Wayne está muy involucrado con la idea y ha sido uno de los promotores de Cupra. Tengo una cierta garantía de que el cariño que siempre necesitas para dar vida a una marca sigue ahí. Incluso sin Luca. Pero no solo quiero dar tranquilidad a la plantilla, sino también a los clientes. Seguimos el mismo rumbo.

¿Y ahora qué?

Lo de Luca es una pérdida, pero no una preocupación. Pido paciencia. Es un puesto importante y no puedes poner al primero que quede libre. En Seat hay un equipo muy estable. Carsten Isensee no es muy conocido en España, pero es una de las personas que tiene toda nuestra confianza y tiene mucha experiencia. Todo el mundo sabe, incluso él, que es una situación provisional, pero ejercerá bien esa responsabilidad.

¿Cómo considera que debe ser el nuevo presidente?

El perfil que buscamos para Seat es una persona que encaje, y lo más importante es que se identifique con el plan Cupra Seat. Dentro del grupo hay muchos a los que les gustaría ese cargo pero, repito, todavía hay tiempo para tomar esa decisión.

¿La normativa de emisiones se cumplirá? ¿Mantienen su plan de eléctricos para 2025?

Será un año complicado, incluso con todos los coches eléctricos que van a llegar. Va a ser muy difícil cumplir con las emisiones de CO2, pero lo vamos a compensar dentro del grupo. Audi cumplirá y Volkswagen también. Vamos algo justos pero cumpliremos en Europa, dejando al margen Inglaterra, porque asumimos que se van a ir.

¿Supondrá el coche eléctrico sacrificios en las fábricas?

Se habla mucho de una crisis de suministro que no entiendo. La mayoría de los proveedores seguirá haciendo lo mismo, paneles, salpicaderos, asientos y volantes. Todo el coche sigue igual, menos el motor y caja de cambio. Aquí es donde habrá que ajustarse, pero tenemos tiempo. Si en los escenarios más optimistas vemos el 30% de coches eléctricos en el 2030, eso son diez años. Tendremos que seguir produciendo el 70% de coches convencionales. Hay mucho tiempo para adaptarse. Pero también está claro que para reducir dióxido de carbono el coche eléctrico es la opción más económica.

¿Seguirá apostando por los proyectos que inició Luca de Meo con la micromovilidad?

Seguimos apostando por Seat para desarrollar este plan. Creo que Barcelona es el lugar idóneo y natural para hacerlo. Es una de las ciudades en Europa y del mundo donde la moto tiene un papel muy fuerte. No vamos a cambiar, aunque esperamos que nos lleguen proyectos viables y diseños bonitos al respecto.

¿Habrá un Seat fabricado en Navarra o un Volkswagen fabricado en Martorell?

Potencialmente podría ser, sí. Seguimos una estrategia de poner los coches semejantes juntos, agrupados en las mismas fábricas. El Audi A1 se hace en Martorell, por ejemplo, y eso puede ocurrir más en el futuro. Son dos plantas que son del Grupo Volkswagen y pueden hacer coches de diferentes marcas. Todos pueden hacer de todo.

¿Harán eléctricos en España?

Todavía no, porque primero hay que empezar a lanzarlos y a venderlos. El coche eléctrico pequeño es la tarea más difícil del mundo. Los premium pueden asumir el coste de unas baterías, como el Audi Etron o el Porsche Taycan. Ya es muy difícil con el ID3, y estamos trabajando en una plataforma más barata. Hay un proyecto con Seat, pero también en Alemania y en China, y espero en un par de meses dar el siguiente paso, que sería un coche por debajo del ID3? También para varias marcas.

¿Seat es referencia en el Grupo Volkswagen?

Sí, por supuesto Seat supone una referencia porque atrae al cliente más joven al grupo. El diseño de Seat es más emocional. Podría desarrollar coches para otras marcas, tal vez no todo, pero sí muchas partes. Hacer una plataforma es difícil, pero sí podría crear algo para Skoda, Volkswagen o para Audi, ¿por qué no?.

¿Le preocupó la situación política en Cataluña y España?

Sí. Claro que nos preocupó. Estamos en Cataluña. Es difícil tener un criterio y una perspectiva real si solo ves las imágenes de televisión y las crónicas de periodistas alemanes alejados de la realidad. Crea incertidumbre si solo ves esas imágenes. Nosotros no queremos la desintegración de España. Nos preocupa, pero hablando se puede solucionar todo. Es complicado. No hay solución fácil.