El 67% de las webs comerciales no respetan los derechos de los consumidores

El 67% de las webs de comercio electrónico en la Unión Europea (UE) no cumplen con los derechos de los consumidores, según informó ayer la Comisión Europea tras realizar un estudio que ha analizado 500 páginas web.

Según este análisis, más de una cuarta parte de las páginas analizadas no informó a los consumidores sobre cómo eliminar una suscripción y casi la mitad no ofrecía información precisa sobre el plazo de devolución de un producto, que se sitúa en ambos casos en 14 días. "No es aceptable que los consumidores europeos no sean informados adecuadamente sobre sus derechos relacionados con los envíos online en dos de cada tres establecimientos digitales", explicó el comisario de Justicia, Didier Reynders. Además, un 20% de las webs comerciales publicitaban un precio que no incluía los gastos de envío o cargos adicionales, según descubrió también este estudio.