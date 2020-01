Canarias refuerza la promoción en el Reino Unido por el 'brexit'

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias reforzará estos día la promoción turística en torno a la fecha oficial del brexit con una nueva edición de su campaña Whatever happens, friends will be friends ('Pase lo que pase seguiremos siendo amigos'), con la que apela a la histórica vinculación entre Reino Unido y las Islas.

Tras la ratificación el miércoles en el Parlamento Europeo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hecho que se hace efectivo en la medianoche de hoy, la Consejería "ha considerado oportuno", según palabras de su titular, Yaiza Castilla, "apoyar al sector turístico canario y defender la imagen y la notoriedad de la marca Islas Canarias a corto y medio plazo en el Reino Unido, de forma que los británicos sigan teniendo entre sus preferencias vacacionales el Archipiélago", informó el departamento del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

La acción, realizada a través de la empresa pública Turismo de las Islas Canarias, está dirigida tanto a los profesionales del sector en Gran Bretaña como al público británico familiarizado con la oferta de Canarias. Esta campaña fue presentada en la última edición de la World Travel Market de Londres y tuvo una primera etapa de disfusión en noviembre y diciembre pasado. En esta ocasión, se difundirá a través de redes sociales aprovechando el momento de "ebullición" de la conversación en torno a la fecha de salida oficial del Reino Unido del club comunitario.

Durante cuatro días -desde ayer hasta el domingo-, sus publicaciones alcanzarán hasta al 10 % de la población británica mayor de 30 años. Facebook e Instagram son las redes elegidas para una campaña que espera alcanzar 15 millones de impactos.

Portales y medios

La campaña se desarrolla en 40 portales de viajes y 250 medios digitales del Reino Unido, entre ellos los principales periódicos, que enviará mensajes a los usuarios interesados en las Islas y también a los que busquen otros destinos competidores de sol y playa. Esta iniciativa promocional incide en los vínculos que unen los dos territorios desde hace siglos, plasmados en mensajes que hacen referencia al origen británico de palabras y expresiones usadas en el Archipiélago o a la visita a la región de ingleses insignes. La iniciativa pinta la bandera del Reino Unido -la Union Jack- con los colores de la enseña canaria, recuerda la visita al Archipiélago de ilustres personalidades británicas, como la escritora de novelas de misterio Agatha Christie y destaca que Canarias es un destino idóneo para practicar el golf -uno de los deportes favoritos de los ingleses-, entre otros lazos que vinculan a ambas regiones.