Las 40 jóvenes empresas más pujantes de Canarias

Daniel Vázquez Montero (c), fundador de Intedeser Global. E.D.

Un negocio de alquiler de maquinaria agrícola e industrial, dos firmas de desarrollo de software, otra dedicada a la carpintería metálica, varias de la industria alimentaria e incluso una pizzería. Empresas de diversos sectores pero con dos características comunes: todas son canarias y todas llevan tres años seguidos entre las que más crecen del país. Son en total 40 entidades que nacieron en las Islas hace menos de cinco años, con lo que aún están en desarrollo. Pero en su corta vida ya han conseguido lo que muchos negocios, en realidad la mayoría, no consiguen nunca. Facturan más de medio millón de euros, dan trabajo a un mínimo de diez personas y en cada uno de los tres últimos ejercicios (2016, 2017 y 2018) crecieron más de un 20%.

Son, en definitiva, lo que en Iberinform bautizaron como empresas gacela. Es decir, firmas jóvenes con un crecimiento a todas luces extraordinario. Iberinform, filial del grupo Crédito y Caución dedicada a la información empresarial, ha detectado en toda España 834 sociedades gacela, y entre ellas figuran esas 40 del Archipiélago. La Comunidad Autónoma es así la séptima región del país con más empresas de crecimiento ultrarrápido, muy por delante de los puestos que Canarias suele ocupar en casi cualquier ranking empresarial o económico. Una prueba fehaciente de que el problema en las Islas no es la falta de talento.

Entre los 40 jóvenes negocios más pujantes del Archipiélago están representados prácticamente todos los sectores: la construcción, la industria, la restauración, el transporte, las nuevas tecnologías... Eso sí, llama la atención que la gran mayoría de las empresas gacela de las Islas se dediquen a actividades tradicionales. O dicho de otro modo: son minoría las entidades del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o que necesiten una gran inversión en I+D (Investigación y Desarrollo). De hecho, la primera de la lista es Clave Denia Canarias, que es la denominación legal con que desembarcó en la región la marca alicantina Ale-Hop, la conocida red de tiendas de la vaquita dedicada a la venta de regalos y de complementos de moda y decoración.



Los ejemplos



Pero hay también empresas de sectores o subsectores sin apenas tradición en el Archipiélago. Tenerife Shipyards, la tercera en el ranking de las 40 firmas gacela de la Comunidad Autónoma, es uno de los ejemplos. Dedicada a la ingeniería y la reparación naval, su director de Desarrollo Estratégico, Mario Suárez, recuerda que los tacharon de "locos" cuando decidieron fundar la entidad. Unos "locos" que están ultimando los trámites administrativos para instalar en Tenerife un dique flotante con el que se podrán llevar a cabo reparaciones de buques o de plataformas petrolíferas en seco. El dique dará trabajo a unas 700 personas, que se sumarán a las 60 que la empresa tiene actualmente en plantilla. Con más de 12 millones de euros de facturación en 2018, la intención es "salir al extranjero y buscar nuevos clientes", un primer paso hacia la internacionalización en poco más de cinco años de vida, y ello aun cuando "la imagen de la reparación naval en la isla era nula", explica Suárez. "Hay muchas empresas que crecen gracias a algún padrino, pero no es este nuestro caso", puntualiza.



La primera piedra



Cib labs lleva cinco años en Las Palmas de Gran Canaria, y aunque se trata de una sociedad limitada independiente, su origen está en Alemania. Fue en Múnich donde el fundador del Grupo CIB, Ulrich Brandner, puso la primera piedra de un proyecto que decidió traer al Archipiélago tras "enamorarse" de las Islas durante sus vacaciones. La división canaria de CIB se encarga del desarrollo de software, esto es, de programas informáticos, para la gestión y digitalización de documentos en el sector financiero, aseguradores y administraciones públicas. Ya cuenta con 35 empleados y un volumen de ventas de 1,8 millones de euros, y junto con otra entidad grancanaria (Chapp Global) es una de las dos únicas empresas gacela de la región en el sector de las TIC. Cristina Silvera, del departamento de Recursos Humanos, adelanta que tienen previsto abrir dos nuevas oficinas en Tenerife y Valencia, con lo que la firma daría el salto a la Península.

La otra gacela del sector de las TIC, Chapp Global, también desarrolla aplicaciones ( apps) y software, pero en su caso para hoteles y empresas de alquiler de coches (las rent a car), con lo que su potencial clientela es enorme gracias a la altísima dependencia del turismo de la economía regional. Son los creadores, por ejemplo, de POK Hotel Check in, un recepcionista virtual que permite a los huéspedes efectuar el registro de entrada en el establecimiento en apenas 30 segundos y sin tener que hacer cola, con lo que libra al hotel de esa imagen de decenas de turistas esperando su turno. Chapp Global ya factura un millón de euros y da trabajo a 16 personas.

Uno de los casos que más llaman la atención entre las 40 empresas gacela de las Islas es el de la sociedad limitada Villanueva del Prado 17, que es la denominación legal de la pizzería Da Arianna, ubicada en Puerto de la Cruz. De hecho, no es frecuente que un restaurante italiano cuente con una plantilla de 24 trabajadores y facture 1,2 millones de euros, pero Fabio Caballero y Mirian Borja, sus propietarios, lo han conseguido. "Nos dimos cuenta de que había muchos casos, demasiados, en los que la materia prima no era la mejor posible, y hoy la gente sabe comer, tiene buen paladar, así que la clave es el producto", expone Caballero, que pone como ejemplo la mozzarella que emplean en su cocina. "Se la compramos a una quesería de La Laguna, que la elabora aquí con la leche y el cuajo de animales que también están aquí, por eso es tan fresca; sin buenos productos, no seríamos nada", resume el empresario.

Daniel Velázquez Marrero es ingeniero técnico industrial en electricidad y gerente de Intedeser Global, firma de asesoramiento e ingeniería que ya tiene 15 empleados y un volumen de ventas que roza el millón de euros. Intedeser cuenta entre sus principales clientes con el gigante Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la sociedad semipública que ahora le ha encomendado la renovación del alumbrado del aeropuerto de La Palma.



Los recursos humanos



Velázquez Marrero, firme defensor de los beneficios del coaching en la gestión de la empresa, hace hincapié en la importancia de los recursos humanos para el éxito del negocio. "El valor de la empresa es el valor humano; yo busco buenas personas", subraya Marrero, que pasó de ser asalariado en Ikea, donde trabajaba en tareas de mantenimiento, a montar una de las 834 sociedades de nuevo cuño más exitosas de España. "Pero sin mis compañeros no soy nadie", insiste.

Cada una de las 40 empresas gacela de Canarias facturó en 2018 cantidades que oscilan entre los 700.000 euros y los 16,4 millones. La restauración, con ocho entidades, y la construcción y reformas, con siete, son las dos actividades más representadas en un ranking en el que hay negocios situados en 20 de los 88 municipios del Archipiélago.