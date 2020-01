"Bonificar la importación es vital para las empresas"

¿Qué busca Ceuta en la Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad que acoge Canarias?

Ceuta, junto con el resto de comunidades autónomas extrapeninsulares y la ciudad hermana de Melilla, busca analizar la aplicación de las bonificaciones al transporte que existen en la actualidad y adoptar una serie de medidas y propuestas para mejorar el sistema. Lo que queremos, en definitiva, es que los caballas, que es como se conoce a los ciudadanos de Ceuta, tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos españoles de la Península. Y que esos derechos lleguen con los mismos estándares de calidad.

¿Eso no se ha conseguido con la aplicación del 75%?

Sí se ha conseguido. En el caso de Ceuta, los precios en el transporte marítimo sí que han descendido, pero eso no significa que el Estado no tenga que estar con una actitud vigilante para que estos derechos no se vean mermados.

Dice que los precios en el transporte marítimo han descendido, ¿y en el aéreo?

También se nota la bonificación del 75%.

¿Son excesivas las tasas portuarias y aeroportuarias?

Las tasas inciden en el precio del billete, por lo que si se puede conseguir una reducción de las tasas, se beneficiaría a los ciudadanos de Ceuta. Lo que tenemos que ver y analizar también en la Cumbre es el tema de la bonificación a la importación de mercancías. Es algo que nos interesa.

¿A qué bonificación aspiran?

Creo recordar que está prevista desde el 1 de enero de 2016 una aplicación de hasta un 50%, pero no se ha aplicado porque está pendiente de un desarrollo vía real decreto. La aplicación de una bonificación a la importación de mercancías es fundamental para el sector empresarial de Ceuta. Ceuta, por sus peculiaridades geográficas, al igual que su hermana Melilla y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, tiene una serie de especificidades que deben ser compensadas desde el Estado.

¿Qué más pide Ceuta para mejorar la movilidad?

En su momento llevamos una propuesta de establecer una especie de línea low cost en el Estrecho de Gibraltar. Esa propuesta, que nos sigue pareciendo muy interesante, la retomaremos. En cuanto a las conexiones con helicóptero, ahora mismo tenemos líneas con Algeciras y Málaga. Hasta hace poco teníamos otra que nos conectaba con Melilla y sería muy interesante volver a retomar esos vuelos.

¿Hasta qué punto depende la economía de Ceuta de su conectividad?

Es fundamental para las empresas que haya una buena conexión marítima y aérea con Ceuta. Por su situación geográfica y por sus condicionantes económicos, como la ausencia de un sector agrícola e industrial. La conectividad tiene que ser buena y con un coste razonable. Para el Gobierno de Ceuta es fundamental porque incide en la presencia de empresas privadas.

¿Cree que Ceuta y Melilla han caído en el saco del olvido en las políticas de movilidad y transportes?

Ceuta y Melilla no caen en el olvido porque, por ejemplo, tenemos la bonificación del 75%, pero eso no significa que no tengamos que seguir trabajando y reclamar al Gobierno central que atienda las situaciones que atraviesan estas ciudades. Ceuta, al igual que Melilla, está atravesando una situación muy complicada que requiere una intervención directa e inmediata por parte del Gobierno central, no solo a nivel de transportes, sino, por ejemplo, de la frontera con el Reino de Marruecos.

¿Por qué cuesta tanto que en Madrid y en Bruselas comprendan las peculiaridades de los territorios extrapeninsulares?

Muchas veces hay que conocer la realidad física sobre el terreno de estas ciudades. Ceuta tiene unos condicionantes económicos externos que no tienen otros territorios. Como he dicho, aquí no tenemos un sector agrícola, tampoco tenemos un sector industrial y dependemos de una frontera con un tercer país. Todo eso requiere una atención prioritaria y de primera línea por parte del Estado.