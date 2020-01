Canarias llega a Fitur respaldada por el turismo nacional

Fitur 2020 es una cita obligada para la marca turística Islas Canarias, que acude dando respaldo a unas 600 empresas del archipiélago y a cerca de 1.200 profesionales del sector, en un año en el que el turismo nacional ha experimentado un importante crecimiento en Canarias.

De hecho, en 2019 se ha consolidado la recuperación de este mercado, al alcanzar los dos millones de turistas españoles, casi un 14% más que el ejercicio anterior, una cifra que ha permitido amortiguar el descenso de extranjeros tras un cierre de año que se estima en 15,1 millones de turistas totales, un 4% menos que en 2018. Considerada una de las tres ferias turísticas más importantes del mundo, en Fitur se dan cita cada año los principales agentes, touroperadores, aerolíneas y empresarios turísticos nacionales e internacionales. Se espera que en estos días asistan más de 250.000 personas, de las cuales unas 140.000 serán profesionales, además de cerca de 8.500 periodistas y blogueros acreditados, junto con más de 5.300 medios de comunicación de todo el mundo.

Intensa agenda de trabajo

Las Islas Canarias están presentes en Fitur con un pabellón de 1.425 metros cuadrados, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el que se mantendrá una intensa agenda de trabajo con representantes de la industria nacional e internacional.

Entre ellos, destacan los encuentros previstos con responsables de touroperadores y aerolíneas como Volotea; Jet2; Vueling; EasyJet; Eurowings; Wizz Air; Iberia Express; Air Europa; Ryanair; o TUI, con el objetivo de mejorar la conectividad aérea de las islas.

También con directores de agencias de viaje online como Edreams; Destinia; Last Minute-Rumbo, y operadores turísticos como Globalia y Via Sale.

Además, están previstas reuniones con las Oficinas Españolas de Turismo de ciudades como Berlín (Alemania); Estocolmo (Suecia); Polonia; Londres (Reino Unido); Oslo (Noruega); Singapur; Mumbai (India); Toronto (Canadá); Viena (Austria); y Bruselas (Bélgica), para conocer el comportamiento de estos mercados. La marca Islas Canarias llega a Fitur como finalista del premio que reconoce a los mejores chatbots y voice apps turísticos otorgado por la propia organización junto a Segitur, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo.

En concreto, Turismo de Islas Canarias ha sido nominado por el desarrollo para altavoces inteligentes de la acción Canaryfulness, que promociona los espacios naturales canarios. Islas Canarias compite con otros dos finalistas en la categoría de destinos turísticos, entre ellos el chatbot del ente Público Empresarial Local-Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote.

Los finalistas serán evaluados por un jurado formado por representantes de Fitur, Turespaña, IBM, Ayuntamiento de Málaga, Chatbot Chocolate y Egitur.

Los ganadores se darán a conocer el jueves 23 de enero bajo el marco de Fitur Know-How and Export.