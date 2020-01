Arona despliega su alfombra verde para FITUR 2020

Arona ha subido el telón verde, destacando sus zonas más desconocidas, pero de gran valor paisajístico. Una apuesta por la naturaleza que, a modo de vídeo promocional, desvelaba la flora y fauna del municipio junto a sus espectaculares reservas naturales y espacios protegidos. Un estreno que ha estado acompañado por un himno elaborado 100% en Arona, ya que todos los participantes de esta iniciativa residen en este territorio, que cuenta con una completa oferta turística.

Junto a esta importante postura sostenible, el municipio, con certificación Biosphere, ha sacado toda su artillería para "continuar en esta línea con la que se trabaja desde hace más de 4 años y que se va reforzando, rejuveneciendo el destino, apostando por las nuevas generaciones y poniendo en valor todo el producto local, más allá de los principales núcleos turísticos", según ha explicado el alcalde, José Julián Mena.

El municipio ha presentado, en Fitur 2020, su estrategia para captar el interés de los visitantes. Una amplia oferta turística con dos cabezas, con las que se hace hincapié en la naturaleza, y en una de las más destacadas agendas de ocio de Canarias, siempre acompañada por iniciativas de gran responsabilidad social como el ARN Culture and Business Pride, el ARN Blue and Green-Concierto Limpio, el ARN Fashion Weekend, el Carnaval Internacional de Los Cristianos o la marca con nueva denominación Arona S.O.S Atlántico. Eventos y espectáculos ligados a una estrategia responsable, inclusiva, accesible, diversa y sostenible.

Una forma de continuar mejorando y consolidando todos los eventos y productos de ocio de forma globalizada pero también realizando una intensificación promocional en el mercado nacional de cara a las reservas de verano de un municipio que continúa recabando buenos datos con un aumento del 5,5% del número de turistas, lo que significa un total de 293.643 personas.

'Arona natural'

Una Arona que refleja su identidad con su maravillosa naturaleza, su excelente gastronomía local, su cultura y su patrimonio histórico. Un municipio por el que pasa el mayor número de cetáceos del planeta, más de la mitad de las especies existentes, además de la concentración ornitológica más importante de la Macaronesia. La parte más desconocida de Arona que ha abierto sus puertas públicamente, para llegar a todos los rincones, a través de sus senderos y parajes naturales

Cero papel

Y dentro de esta línea, una de las sorpresas para esta edición de Fitur 2020 ha sido la eliminación del papel en las diferentes estancias en las que participa el municipio, adoptando el compromiso de continuar en esta línea en todas las ferias, como la ITB de Berlín y la WTM de Londres.

Arona ha expuesto toda su oferta en formatos digitales o materiales respetuosos con el medio ambiente. Durante estos días no se repartirán flyer, ni folletos o derivados que lleven impresión. En la mayoría de los casos el público podrá acceder a la información a través de dispositivos o utilizando códigos QR, al alcance de la mano, sin necesidad de utilizar documentos.

Una acción que marcará un siguiente paso importante, ya que el Ayuntamiento de Arona irá retirando progresivamente el papel de sus oficinas de turismo, que actualmente cuentan con las 3 Q de calidad.

José Julián Mena aseguró que "complementamos la oferta apostando por un destino para todos los mercados"

El alcalde de Arona ha asegurado que, "a través de Arona Natural ampliamos el interés de nuestros visitantes, completando la oferta a todos los niveles y para todos los mercados" – a lo que ha añadido – "ofrecemos un producto global, con actividades relacionadas con la naturaleza y el ocio, basadas en eventos con responsabilidad social que reflejan la sostenibilidad en sus tres ámbitos, social, económica y medioambiental."

El concejal de Turismo, José Alberto Delgado ha destacado que que "no solo exponemos nuestra oferta más desconocida, que es evidente que tiene un valor muy importante para nuestro municipio, sino que vamos más allá, con una estrategia que refleja nuestra continua apuesta por la sostenibilidad. Por ello, hemos decidido eliminar el papel por completo en Fitur 2020, algo que continuaremos haciendo en el resto de ferias y que progresivamente adoptaremos en nuestras oficinas de turismo de las que nos sentimos muy orgullosos por su certificado de calidad."