La primera medida de Sánchez sube 115 euros las pensiones de 308.375 canarios

El primer Consejo de Ministros de un Gobierno de coalición desde la reinstauración de la democracia acordó ayer subir las pensiones un 0,9%. La primera gran decisión del Ejecutivo bipartito que integran Podemos y el PSOE implica que los 308.375 pensionistas canarios cobrarán este año una media de 115 euros más que en 2019. La revalorización beneficia también a los 43.209 isleños que perciben prestaciones no contributivas, que en 2020 ingresarán de media 49 euros más que el año pasado. Así pues, son exactamente 351.584 canarios los que verán reflejada la subida de las pensiones en la próxima paga, que se incrementará una media de 8,22 euros para los 308.375 perceptores de pensiones contributivas y bastante menos, solo 3,47 euros, para los 43.209 que cobran prestaciones no contributivas. Eso sí, en ambos casos se trata de la subida media, ya que el aumento exacto para cada individuo depende en última instancia de la cuantía de su pensión. No obstante, la revalorización del 0,9% es igual para todos, lo que sobre el papel garantiza que los pensionistas no perderán poder adquisitivo, ya que sus pagas se incrementan en el mismo porcentaje en que subieron los precios durante el último año. Esto es lo que significa ligar las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC), un blindaje de la capacidad de compra de los pensionistas que en su día suprimió el Gobierno de Mariano Rajoy.

El último Consejo de Ministros del año pasado decidió suspender lo que en 2012 el PP había bautizado como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), es decir, la fórmula para el control del gasto que condenaba a los pensionistas a conformarse con subidas anuales de apenas el 0,25% mientras la Seguridad Social estuviera en números rojos. El IRP no se aplicó en 2018 porque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) exigió al PP una subida de las pensiones del 1,6% a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Y ese, un 1,6%, es el mismo porcentaje en que se revalorizaron las pagas el año pasado, con lo que Pedro Sánchez cumplía su promesa de volver a ligar las pensiones al IPC. El presidente del Gobierno se había comprometido a hacer lo mismo de cara a 2020, y a hacerlo antes de que acabara el año pasado aun cuando el Ejecutivo estuviera en funciones. Finalmente, Sánchez no llegó a tiempo y el compromiso no se materializó hasta ayer, 14 días después del plazo que él mismo se había marcado.

El real decreto que aprobó el primer Consejo de Ministros bicolor de la democracia es, en cualquier caso, fiel a la promesa del socialista. De este modo, el 0,9% de incremento es el que marca la inflación, ni más ni menos. La subida fue el año pasado siete décimas superior porque el IPC había aumentado en igual medida, con lo que lo relevante no es tanto el porcentaje como la garantía de que el pensionista no perderá poder adquisitivo. El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insistió en que la intención del Gobierno es volver a ligar las prestaciones a la evolución de los precios; es más, el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se mostró convencido de resolver "de manera rápida y eficaz" el déficit que sufre el sistema público de pensiones. Mientras tanto, el propio Sánchez aseguró que si finalmente el IPC creciera este año por encima del 0,9%, los pensionistas recibirían una paga compensatoria antes de abril de 2021.

El colectivo que más se beneficia de la revalorización es el de los jubilados. Entre ellos los 183.253 canarios, que cobrarán una media de 9,6 euros más al mes, 134,4 euros más al año distribuidos en 14 pagas. Los 62.034 perceptores de la pensión de viudedad, en su gran mayoría mujeres, ingresarán cada mes 6,13 euros más, casi 86 euros más al año. En cuanto a los 44.597 isleños que reciben pensiones por incapacidad permanente, estos ganarán 8,24 euros más al mes (115,36 al cabo del año). Y quedan los 18.491 que cobran pensiones de orfandad o de favor familiar, cuyas pagas se incrementarán entre 3,41 y 5,12 euros mensuales de media. A todos ellos se suman los susodichos 43.209 canarios con prestaciones no contributivas, que suben en igual porcentaje. Más de 350.000 ciudadanos que en la nómina de febrero, que recibirán en un par de semanas, cobrarán también la subida correspondiente a enero.

Quienes no verán mejoradas sus nóminas son los 120.238 funcionarios canarios, no al menos de momento. El Gobierno se reafirmó en que su idea es cumplir la palabra y subirles el sueldo a pesar de que fue el Gabinete del PP el que adquirió el compromiso con los sindicatos, con los que pactó un aumento del 2% en 2020. Sin embargo, los salarios de los empleados públicos se mantienen de momento sin variación, y Sánchez evitó ayer fijar una fecha: "Tenemos 1.400 días por delante".