La CNMC aún no ha hecho público el estudio, en que lleva meses trabajando, sobre posibles prácticas contra el libre mercado tras el alza de las tarifas de los vuelos entre Canarias y la Península. Ello no obstó, sin embargo, para que su presidente, José María Marín Quemada (ahora en funciones), dijera en una reciente comparecencia ante el Parlamento regional que "los precios bonificados se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas". Según Marín Quemada, "eso pasa siempre", así que "ustedes sabrán por dónde quieren ir, eso es el abecé de esta historia", agregó. Por su parte, desde Canarios Sin Alas, una asociación de isleños residentes en la Península de las más activas contra los altos precios de los vuelos al Archipiélago, su presidente, Fernando Cabrera, lamentó que el actual sistema de subvenciones "no solo no está acercando a los residentes a la Península, sino que está alejando a los no residentes de las Islas". Cabrera aseguró que en las últimas semanas se ha llegado a topar con precios que superan los 800 euros. "Estas Navidades ha sido peor que las anteriores", explicó el representante de la asociación, que pidió a los Gobiernos ponerse manos a la obra para lograr políticas que, "de verdad", acerquen a las Islas y la Península.