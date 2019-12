CCOO asegura que "no va a transigir" con cambios ligeros en la reforma laboral

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, advirtió al futuro Gobierno central que la central sindical "no va a transigir" con una "faena de aliño" o con que se "toquen tres cosas" de la reforma laboral "para que no cambie nada". En declaraciones a EiTB, Sordo analizó la coyuntura en el Estado y las negociaciones que se siguen de cara a la conformación de un nuevo Ejecutivo.

Tras afirmar que CCOO ya manifestó, "desde el 28 de abril que el acuerdo de gobierno que preferíamos era un gobierno desde la izquierda", situó como objetivo corregir la reforma laboral.

A su juicio, tanto el PSOE como Unidas Podemos "no tienen mucho margen para iniciar la legislatura sin esa corrección de esa reforma laboral". En esa línea, el secretario general de Comisiones Obreras advirtió de que "el sindicato no va a transigir con una faena de aliño o con que se toquen tres cosas para que no cambie nada".

Asimismo, defendió que "no hay un dilema" entre Nadia Calviño, que ejercería de vicepresidenta económica del futuro Ejecutivo -que "va a defender la eficacia económica", dijo- y "los que vamos a defender la justicia social". Al respecto, apuntó que "la justicia social es necesaria en este momento para un país más eficaz en lo económico".

Trampa del austericidio

Por otro lado, Unai Sordo consideró que el futuro Ejecutivo central "no puede volver a caer en la trampa del austericidio", por lo que apostó por llevar a cabo una "mejora" del sistema fiscal.

Por último, y en referencia a la huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas para el próximo 30 de enero, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) se mostró contrario a su celebración en el actual momento.

Desde la perspectiva de Unai Sordo, no se dan las condiciones necesarias para dicha protesta, ya que la situación es la de "un Gobierno que no ha echado aún a andar y que no se conoce su programa de gobierno... convocar una huelga general no nos parece ni medio normal", finalizó.