Teléfono, tabaco, perfumes y relojes se encarecen a partir del 1 de enero

El tabaco en cajetilla y de liar, la factura del teléfono y los artículos considerados de lujo, pero cuyo consumo es generalizado, como los perfumes o los relojes, costarán más a partir del 1 de enero de 2020 debido a la subida de impuestos realizada por el Gobierno canario. El IGIC de los bienes suntuarios pasará del 13,5 al 15%, mientras que el de tipo general, que grava productos como ordenadores, gafas de sol, restaurantes o juguetes, aumentará del 6,5% al 7%. Es precisamente este incremento el que más preocupa al economista de Totalia Asesores José Manuel Rodríguez, que explica que "es más lesivo para las economías modestas porque no es un impuesto redistributivo sino lineal, es decir, que afecta a todos por igual, tanto a los más vulnerables como a los más pudientes". Rodríguez considera que aunque la subida sea sólo de medio punto, ésta se terminará notando porque afectará a casi todos los consumos que realiza el ciudadano, desde el fontanero hasta la gran mayoría de los productos que adquiere.

También el precio de la vivienda seguirá creciendo, aunque de manera más moderada, pues se incrementará un 4%, al igual que lo hará el alquiler, que podría encarecerse hasta un 6%. Para compensar, habrá otras subidas más positivas, como las de las pensiones (+0,9%) -que beneficiará a casi 330.000 canarios- y el salario de los empleados públicos (+2%), que afectará a más de 120.000 trabajadores en las Islas, aunque ambas dependen de que Pedro Sánchez logre conformar un Gobierno estable. Además, el gas natural bajará de media un 4% y la tarifa de la luz se modificará de nuevo con más tramos horarios para que los clientes puedan ajustar su consumo e intentar conseguir un mayor ahorro.

Teléfono. El Gobierno regional ha aumentado el tipo aplicado a las telecomunicaciones, que pasará del 3% al 7%, un incremento que se verá reflejado en la factura del teléfono fijo y móvil de los canarios.

Tabaco. El Ejecutivo autonómico ha incrementado también el impuesto a las labores del tabaco un 5,71%, es decir, dos euros por cada 1.000 cigarrillos rubios y dos euros por cada kilogramo de picadura de liar, tanto rubia como negra. Las cajetillas de cigarros rubios subirán una media de 10 céntimos en Canarias, según los cálculos del sector, de los que las arcas regionales recibirán unos 5 céntimos de media.

Donaciones y sucesiones. Otro de los cambios del Gobierno de Canarias afectará al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que seguirá bonificado al 99,9% hasta llegar a los 300.000 euros. A partir de esa cantidad, la cuota será del 10% por cada 50.000 euros de incremento y se pagará el 100% del tributo cuando el valor supere los 1,2 millones. Según los datos aportados por la Agencia Tributaria Canaria, el Gobierno autonómico calcula que este incremento sólo afectará al 20% de los contribuyentes que heredarán el próximo año.

Vivienda. Adquirir una casa seguirá siendo más caro en 2020 y, aunque el crecimiento se moderará con respecto a otros años, el precio subirá hasta un 4% en las principales capitales de España, según las estimaciones realizadas por la plataforma inmobiliaria pisos.com. Aunque este mercado está desacelerándose, el ya de por sí alto coste del alquiler seguirá in crescendo y aumentará entre el 4% y el 6%. La buena noticia llegará para aquellos inquilinos que firmaron el contrato de alquiler a partir del 6 de marzo de 2019, a quienes el arrendador no podrá subir la renta más allá del IPC.

Tasas aéreas. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) rebajará´a partir de marzo las tasas aeroportuarias en un 1,44%, frente al descenso del 1,17% que había propuesto por AENA. Las aerolíneas pagan por usar ciertos servicios en los aeródromos -pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones o servicios de seguridad, entre otros- y lo repercuten posteriormente en el precio de los billetes, así que este descenso debería verse reflejado en el bolsillo de los pasajeros.

Bancos. Las entidades bancarias incrementarán el año que viene sus comisiones e incorporarán costes en cuentas que hasta ahora eran gratuitas. Por ejemplo, Cajamar ha cambiado las condiciones en sus cuentas corrientes, que pasarán de un coste de mantenimiento anual de 60 euros a 80 euros. El Banco Santander alterará las cláusulas de varios de sus productos: a partir del 3 de enero, la comisión para los clientes que no cumplan las condiciones de la Cuenta Zero pasará de 8 a 12 euros mensuales;?la Cuenta Clásica y la Cuenta Estándar Particulares tendrán una comisión anual de 116 euros, es decir, 20 euros más. Asimismo, BBVA aumentará los costes de mantenimiento a sus clientes no vinculados de 60 euros a 80 euros el primer día de enero. Para evitar dichos gastos, es muy probable que los bancos intenten colocar productos adicionales a sus clientes como seguros, préstamos, fondos de inversión o planes de jubilación.

Gas. Las Tarifas de Último Recurso (TUR) de gas natural, reguladas por el Gobierno central y a las que se acogen principalmente los usuarios domésticos, bajarán una media del 4% gracias al abaratamiento de la materia prima. Para los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente la factura bajará un 3,3%, mientras que para aquéllos que además tienen calefacción lo hará un 4,2%.

La luz. El Gobierno central ha congelado tanto la parte fija del recibo de la luz, que supone casi el 40% del total, como el 20% que responde a los impuestos, por lo que ninguna de estas variables se incrementará a partir del 1 de enero. En cuanto al 40% restante, éste será complicado de calcular pues dependerá de cómo gestione su consumo cada familia. La CNMC ha propuesto al Consejo de Estado una nueva metodología para tarifar la energía, cuyo precio variará según el mes, la hora y la zona. El objetivo es que cada cliente intente organizar su consumo para poder ahorrar lo máximo posible.



Seis periodos horarios

En el caso de Canarias, la temporada alta será en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, la temporada media alta en noviembre y diciembre, la temporada media será en enero, febrero y marzo, mientras que la temporada baja la constituirán abril, mayo y junio. Además, se contará con seis periodos horarios distintos, de los que el más barato será el que transcurre entre las 00:00 horas y las 8:00 horas, mientras que en el caso de los fines de semana y los festivos, las 24 horas serán de bajo coste. Además, se pagará una cantidad intermedia en los tramos entre las 8.00 y las 10.00 horas, entre las 15.00 y las 18.00 horas y desde las 22.00 a las 00.00 horas, mientras que las franjas más caras serán las que van desde las 10.00 hasta las 15.00 horas y de las 18.00 a las 22.00 horas.

De todas maneras, desde Endesa Canarias aseguran que estos cambios no se van a implementar el 1 de enero, ya que pueden surgir modificaciones de última hora. Además, la compañía eléctrica explica que la CNMC todavía tiene que desarrollar los mecanismos de relación entre las distribuidoras y las comercializadoras de electricidad, por lo que habrá seis meses adicionales de adaptación. Es decir, que esta nueva modalidad de facturación se puede retrasar hasta el último trimestre del próximo año.

En detalle



IGIC: +0,5% y +1,5%

El tipo general del IGIC se incrementará medio punto y pasará del 6,5% al 7%. Además, el impuesto con el que se grava a los productos de lujo -coches de gran cilindrada, joyas o perfumes-subirá el 1,5%, pasando del 13,5% al 15%

Vivienda: +4%

El precio de la vivienda está experimentando una desaceleración, aunque seguirá creciendo el próximo año a un ritmo del 4%. También los alquileres, muy elevados en la actualidad, se incrementarán entre el 4% y el 6%.

Teléfono: +4%

El Gobierno de Canarias ha aumentado el IGIC de las telecomunicaciones del 3% al 7%, lo que repercutirá directamente en la factura telefónica de los residentes en las Islas, tanto en el caso del teléfono móvil como del fijo.

Tabaco: +10 céntimos

El Gobierno ha incrementado el impuesto sobre las labores del tabaco, con una subida de 2 euros por cada mil cigarrillos rubios y dos euros por cada kilogramo de picadura para liar. La cajetilla de cigarros rubios subirá 10 céntimos.



Salario: +2%

El sueldo de los empleados públicos tendría que subir un 2% a partir del 1 de enero ya que se trata de un acuerdo pactado con el Gobierno. Sin embargo, éste ya ha anunciado que hasta que no logre la estabilidad no lo hará efectivo.

Pensiones: +0,9%

La revalorización de las pensiones, que en lugar del 0,25% será del 0,9% para que sea acorde con el IPC, tendrá lugar cuando Pedro Sánchez sea investido presidente, así que no se aplicará ninguna subida a partir del 1 de enero.

Gas: -4%

Las tarifas de último recurso (TUR) de gas natural, reguladas por el Gobierno central y a las que se acogen principalmente los usuarios domésticos, bajarán una media del 4% gracias al abaratamiento de la materia prima.